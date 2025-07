Mireya Antolín lleva dos años al frente de la Asociación Cultural Universitaria Palentina, comúnmente conocida como Acup gran dinamizador de la vida estudiantil en la ... capital y desde donde también se sigue gestionando uno de los elementos clave en la vida de los jóvenes que acuden cada día a Valladolid a estudiar, el transporte. Actualmente, y tras el anuncio del ejecutivo regional hace unas semanas en el que informaba de la próxima gratuidad del transporte entre provincias de Castilla y León, Acup está trabajando para prever de qué forma funcionará este aspecto a partir del curso que viene.

Además de ello, Acup cuenta con un gran número de actividades culturales en las que participan cientos de socios y que pueden dedicarse al ajedrez, la fotografía, o los juegos de mesa. La asociación funciona de tal forma que en cuanto los socios comienzan a formar parte de ella pueden crear su propia comisión y compartir con otros unos mismos intereses. No hay edad mínima ni máxima para formar parte, aunque lo cierto es que la mayoría de los integrantes cuentan con entre 17 y 23 años, el tiempo en el que la mayoría de ellos siguen ligados a la universidad, ya sea en el campus palentino o el vallisoletano.

Antolín es la presidenta de esta entidad desde hace un año y medio y, desde entonces, no ha dejado de trabajar por dar a conocer Acup y todos los beneficios que ofrece para los jóvenes palentinos. Ahora, su actividad se centra en que cada vez más gente pueda asociarse para hacer así un ente más fuerte.

-¿Cómo tiene previsto gestionar Acup el transporte universitario a partir de septiembre?

-De momento, no sabemos cómo lo vamos a gestionar porque no nos hemos reunido con La Regional ya que, al parecer, están un poco reticentes a hablar con nosotros. Desconocemos si es porque no saben, no conocen o no tienen información suficiente como para tener una reunión con nosotros, pero queremos seguir manteniendo el convenio con La Regional para que esto pueda subsistir de cara a un futuro, porque, aunque ahora sea gratuito, desconocemos cuál va a ser el futuro más lejano.

-¿Creen que puede ser temporal?

-Queremos valorar todas las posibles variables de si esto es ya para toda la vida, mejor que mejor, por supuestísimo. Sin embargo, existe la posibilidad de que no sea indefinido y de que esto tenga un límite temporal. Al cuestionarnos esa posible variable queremos tener una seguridad y certeza. Además, nos gustaría asegurar la entrada en los autobuses de los universitarios antes que a cualquier otra persona. Al fin y al cabo, el origen de las líneas universitarias están los universitarios, porque a nosotros las líneas interurbanas no nos benefician, nos quedan bastante lejos de las universidades. Por eso, nos gustaría también intentar seguir manteniendo el convenio para que los que sean socios de ACUP sigan teniendo esa prioridad de entrada al autobús de la línea universitaria.

-¿Cuántas personas forman parte ahora de Acup?

-Alrededor de 2.000 y el 80% va y viene a Valladolid.

-¿Hay alguna petición de mejora de este servicio?

-Esto es bastante cíclico, sobre todo las quejas son al principio del curso, al arrancar de nuevo con una afluencia de gente bastante grande hace que los autobuses se llenen y que pueda haber retrasos. Al principio del curso siempre hay alguna que otra incidencia y luego ya van desapareciendo a lo largo del resto del año. Una de las mayores quejas es que disminuyen los horarios y frecuencias que ofrece La Regional. Al principio teníamos unos horarios muchísimo más amplios porque había un autobús cada hora. Sin embargo, la regional, desde el COVID, quiso hacer un recorte y ahora tenemos menos horarios y eso también dificulta mucho la vida de los estudiantes que van y vienen.

-Además del transporte, ¿hay alguna otra preocupación en la que esté trabajando Acup?

-A nosotros nos gustaría dar más a conocer a Acup y que se vea que no es una asociación solamente de universitarios. También, una de las preocupaciones más acuciantes es que la gente no se asocia. Hoy en día incluso los profesores universitarios simplemente se asocian para obtener un pequeño beneficio a los autobuses. Y nos gustaría fomentar un poco más el asociacionismo, porque tiene muchísimos beneficios particulares.

-Los medios de comunicación y las redes son un gran altavoz…

-Así es, aunque es verdad que una pequeña barrera que tenemos es que carecemos de un departamento de comunicación y marketing. Las redes sociales dependen de lo que hagan los socios, y tampoco hay socios específicos que se dediquen a las redes sociales. Quizás esa es nuestra mayor barrera y en lo que estamos trabajando todavía más.