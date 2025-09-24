El restaurante de Palencia que ha entrado en la guía Michelin 2025 Liderado por el chef Alberto Villegas, San Remo se une a la prestigiosa clasificación en la que están Terra, Ajo de Sopas, Casa Chesmy y Estrella del Bajo Carrión.

El Restaurante San Remo, ubicado en Palencia, fue incluido en la prestigiosa Guía Michelin España 2025, un reconocimiento que celebra la calidad de su oferta gastronómica y lo sitúa como un referente culinario en Castilla y León. Este hito coloca al San Remo junto a otros destacados restaurantes de la provincia, como Terra, Ajo de Sopas, Casa Chesmy y Estrella del Bajo Carrión.

La propuesta de este restaurante palentino, centrada en productos de temporada, incluye platos innovadores como la anguila ahumada con salsa verde y guisantes de Palencia, la gamba roja con bisquet de sus cabezas o el sorprendente flan desmayado de ricota y mascarpone, que han conquistado a los inspectores de la guía.

Villegas, visiblemente emocionado, expresó su orgullo por este reconocimiento conocido hoy. «Es un honor increíble, especialmente porque este proyecto lleva el legado de mi madre, quien me enseñó todo. Estar en la guía más prestigiosa del mundo es un reconocimiento al trabajo y sacrificio diario», afirmó Villegas a Ical.

Además del reconocimiento de la Guía Michelin, el San Remo vive un año de éxitos. El restaurante ha sido seleccionado entre los diez finalistas del VIII Campeonato del Mundo de Callos, que se celebrará en el marco de San Sebastián Gastronomika, y también competirá por segundo año consecutivo en la final del Campeonato de España de Tortilla en Alicante Gastronómica. «Vamos a pelear por ganar, aunque los otros nueve finalistas pensarán lo mismo», bromeó.

Este reconocimiento no solo enaltece al San Remo, sino que también pone a Palencia en el mapa gastronómico. Según Villegas, estos logros atraen visitantes que, además de disfrutar de la comida, generan un impacto económico positivo en la ciudad. «Si traemos premios, la gente viene, consume, y eso genera riqueza para todos», afirmó. Con esta distinción, el San Remo se consolida como un destino imprescindible para los amantes de la buena mesa.