Un tren en la estación de Palencia. A. Q.

Renfe pone en marcha dos nuevas circulaciones entre Madrid y Santander

Los servicios que reforzarán la conexión realizarán parada también en Torrelavega, Reinosa, Palencia y Valladolid en ambos sentidos

El Norte

El Norte

Palencia

Viernes, 8 de agosto 2025, 07:40

Renfe pone en marcha dos nuevas circulaciones entre Madrid y Santander, una circulación por sentido. Con estas nuevas dos circulaciones, ya son 42 las circulaciones sin enlace entre Santander y Madrid que Renfe ofrece semanalmente.

Los horarios de los nuevos trenes son los siguientes: el tren Intercity Madrid-Santander efectuará su salida de Chamartín Clara Campoamor los viernes a las 15:20 horas, con llegada a las 20:13 a la estación de Santander. En sentido contrario, el tren Intercity de Santander a Madrid realizará su salida los domingos desde la estación de Santander a las 16:00 horas con llegada a Chamartín Clara Campoamor a las 20:22.

Los servicios que reforzarán la conexión entre Madrid y Santander realizarán parada también en Torrelavega, Reinosa, Palencia y Valladolid Campo Grande en ambos sentidos.

Los billetes ya están disponibles en los canales de venta habituales de Renfe.

