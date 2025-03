Recoletas se interesa por una parcela del Ayuntamiento para su nuevo hospital

El Grupo Recoletas sigue adelante con su proyecto de construcción de un nuevo hospital privado en la ciudad de Palencia. No será, desde luego, en ... el primer emplazamiento elegido, una parcela de la avenida Ponce de León, próxima al hotel Rey Sancho, puesto que tanto la Confederación Hidrográfica del Duero como la Concejalía de Urbanismo emitieron informes en contra, al tratarse de una zona inundable.

Aquel primer intento quedó frustrado durante el primer trimestre del pasado año. Primero la CHD y después el Ayuntamiento rechazaron la pretensión del Grupo Recoletas. La Confederación Hidrográfica del Duero informó de que una parte de la parcela elegida, en el número 1 de la avenida de Ponce de León, «se encuentra dentro de la afección de la zona de flujo preferente del río Carrión» y que, además, todo el terreno está «totalmente afectado por su zona inundable», según indicó la propia alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, el pasado mes de julio.

El proyecto contemplaba una superficie construida de 7.217,2 metros cuadrados, repartidos en cuatro plantas y tres sótanos, con la creación además de un centenar de puestos de trabajo. Se trata de unos datos muy jugosos como para que una administración deje escapar el proyecto, por lo que el Ayuntamiento se ofreció desde el primer momento a colaborar con el Grupo Recoletas en la búsqueda de posibles emplazamientos en la ciudad de Palencia, que no cuenten con el problema de la inundabilidad como ocurría con la primera ubicación prevista. «Sí que se está buscando una nueva ubicación y el Ayuntamiento está colaborando con la empresa en la búsqueda de esas parcelas», añadía en el mes de julio la regidora palentina.

Y sobre esta base, el Grupo Recoletas se ha interesado finalmente por una parcela de propiedad municipal, que, según apuntan fuentes del Ayuntamiento, a diferencia de la anterior no se encuentra en la margen derecha del río, sino en el tramo final del Paseo de la Julia, en una parte de la ciudad que no está afectada por la zona de policía del río Carrión, con lo que no resultaría necesaria la solicitud de un informe de la Confederación Hidrográfica del Duero.

Sin embargo, falta aún por determinar si hay posibilidad legal de que el Ayuntamiento pueda llegar a algún tipo de acuerdo para la cesión de este terreno con el fin de que se construya un hospital de titularidad privada. Por ello, el Servicio de Contratación y Patrimonio del Consistorio se encuentran en estos momentos estudiando la solicitud de uso del suelo que ha presentado la empresa promotora. Se están analizando posibilidades legales para una posible concesión demanial, como ya ha ocurrido con los proyectos de las redes privadas de calor que recorren el subsuelo de la capital palentina y también se autorizan bajo la figura de una concesión demanial.