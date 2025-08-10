El rechazo a los presupuestos en Villarramiel y la salida de un concejal del PP agudiza la crisis

Las aguas políticas están revueltas en el Ayuntamiento de Villarramiel. La corporación municipal celebró un pleno en la noche del viernes con la aprobación de ... los presupuestos de 2025 como punto más destacado. Sin embargo, el equipo de gobierno, del PP, presidido por la alcaldesa, Nuria Simón, no logró aprobar las cuentas del Consistorio para este ejercicio.

La propuesta solamente contó con tres votos del PP, el de la alcaldesa y dos concejales, votos insuficientes, ya que registró cuatro en contra, los de los dos concejales del PSOE, el edil de Ciudadanos y el concejal no adscrito Pablo Fernández Martín, que antes pertenecía al PP.

El rechazo a los presupuestos en Villarramiel –un municipio con 788 habitantes según el INE– fue contestado por la alcaldesa, Nuria Simón, con una llamada al análisis y la reflexión por parte de su grupo, «que siempre primamos trabajar por el pueblo, que es el compromiso que adquirimos cuando ganamos las elecciones en mayo de 2023», subrayó ayer, a la vez que criticó que la oposición no presentara ninguna enmienda ni propuesta a los presupuestos, solo el rechazo y el voto en contra.

El rechazo a unos presupuestos no es un trámite singular en la maquinaria de un ayuntamiento, pero tras la sombra de esta negativa a la aprobación de los presupuestos parece planear una idea entre los concejales socialistas de desbancar a la alcaldesa del sillón municipal. Fuentes cercanas a la corporación indican que el PSOE se ha planteado presentar una moción de censura para apartar a Nuria Simón de la Alcaldía, si bien los socialistas necesitarían el apoyo del edil tránsfuga y del de Ciudadanos para sumar cuatro votos contra los tres del PP. No obstante, por el momento ni la alcaldesa ni el edil de Ciudadanos tienen constancia de que la moción esté próxima a su registro en el Ayuntamiento, a pesar de que en algunos círculos ya dan por nuevo alcalde al socialista Mauricio Sánchez.

Melgar de Yuso

La salida de un edil del PP de su grupo también fue la clave para que el pasado 30 de julio prosperara la moción de censura contra el alcalde de Melgar de Yuso, Eduardo Tejido. Tras una sesión plenaria cargada de tensión, el pleno en el Ayuntamiento de Melgar de Yuso consumó la moción de censura que, en su segundo intento, desbancó al alcalde, del PP. En ese caso, la moción, impulsada por los tres concejales de Ciudadanos y respaldada por un concejal no adscrito exmiembro del equipo de gobierno del PP, dio como resultado la elección de Óscar Serna Azpeleta, de Ciudadanos, como nuevo alcalde. De los siete concejales que componen el pleno, cuatro votaron a favor de la moción, dos en contra (incluido el voto de Tejido) y una concejala del PP no asistió, lo que restó un voto potencial al ya exalcalde.