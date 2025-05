Ratifican la pena de diez años para un matrimonio por tráfico de drogas

El Norte Palencia Martes, 27 de mayo 2025, 19:11 Comenta Compartir

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por G. C. A. y M. L. R., un matrimonio representado por el mediático letrado Marcos García Montes, contra la sentencia dictada el 23 de diciembre de 2024 por la Audiencia Provincia de Palencia y ha confirmado íntegramente dicho fallo, que imponía a cada uno de ellos una pena de cinco años de prisión y multa de 106.000 euros por un delito contra la salud pública en su modalidad de venta de sustancias estupefacientes tanto que causan como que no grave daño a la salud. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Otros ocho hombres y una mujer asumieron en la vista celebrada el 16 de diciembre de 2024 en la Audiencia Provincial de Palencia una pena global de 20 años, siete meses y un día de cárcel, así como una multa global de 117.500 euros por el mismo delito, después del acuerdo al que llegaron con el Ministerio Público.

Según el escrito de acusación del fiscal, todos los acusados se dedicaban de mutuo acuerdo a la distribución y venta a terceros de sustancias estupefacientes que causan grave daños a la salud, tales como cocaína o speed, como que no causan grave daño, como hachís y marihuana, con intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito, llevando a cabo dicha actividad principalmente en localidades del norte de la provincia de Palencia como Guardo, Velilla y otras aledañas.

Por el equipo ROCA de la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia con sede en Saldaña, se presentó atestado en el que se informaba de que se habían obtenido indicios y se habían realizado indagaciones policiales acerca de una supuesta actividad de venta de sustancias estupefacientes en esas localidades. Se decidió incrementar la presencia de agentes especializados en la investigación y reprensión del tráfico de drogas, y el 18 de noviembre de 2022, el Juzgado de Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga acordó autorizar el inicio de la intervención, observación y grabación y escucha de las conversaciones telefónicas.

En ese sentido, de las conversaciones telefónicas entre dos de los acusados que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, utilizando un argot propio, resultaba que uno de ellos hacía llegar al otro las sustancias ilícitas para su distribución y venta. Dicha relación también se puso de manifiesto cuando uno de ellos informaba al otro de sus viajes a Madrid por si necesitaba que le dejase «mercancía», además de avisarle de que fuera precavido dada la presencia de la Guardia Civil por la zona. En paralelo, se venía observando por el instituto armado que uno de ellos realizaba viejes relámpago a Madrid o los alrededores con una cadencia de mes o mes y medio, permaneciendo allí escasamente 10 ó 12 horas, y regresando seguidamente a la localidad de Hinojedo (Cantabria).

En uno de esos viajes a Madrid, el 21 de mayo de 2023, estuvo acompañado por G. C. A. y M. L. R., permaneciendo en el hotel unas 10 horas y regresando después a Cantabria. También se verificaron otros dos viajes, realizados de manera coordinada, por un lado de uno de los acusados que llegó a un acuerdo con el fiscal y, por otro, de G. C. A. y M. L. R.

Dichos viajes los realizaban por separado, teniendo como punto de encuentro el estacionamiento de un supermercado en Torrelavega, viajando el 31 de mayo de 2023 hasta la localidad de Herrera de Pisuerga, donde les esperaban dos de los acusados que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, y donde pudo verse que se les entregaba una bolsa de plástico que introdujeron en una furgoneta y un paquete, abandonando después el lugar.

Em mismo proceder se verificó el 13 de junio de 2023, reuniéndose en el estacionamiento del supermercado de Torrelavega, realizando una parada en común en un restaurante de Simancas (Valladolid), desplazándose luego a Fuensaldaña (Valladolid), donde mantuvieron una entrevista con una persona que no pudo ser identificada. De vuelta a Cantabria, se interceptó por la Guardia Civil a uno de los acusados que pactó con la Fiscalía, quien conducía a gran velocidad, subrayando los agentes su papel de lanzadera, y también se interceptó otro vehículo en el que circulaban G. C. A. y M. L. R. cuando intentaban salir de la autovía en una salida anterior, hallando en el registro del vehículo en el que viajaban una bolsa de plástico con 1,120 kilos de cocaína.

El 14 de junio de 2023 se dictaron por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga autos de entrada y registro en los domicilios de los investigados, hallándose en ellos marihuana, hachís, cocaína y speed cuya finalidad era la transmisión a terceros.

