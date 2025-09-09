Puerta grande en Baltanás

Baltanás cuenta con una importante tradición taurina. De hecho, las fiestas patronales de Nuestra Señora de Revilla están ligadas a estos festejos, que décadas atrás ... contaban también con encierros.

Fieles a la cita, los peñistas y autoridades acuden cada tarde a la Plaza de España para degustar la 'orujada' que desde hace una década ofrece desinteresadamente el Café Plaza. Cremas y orujos variados acompañados de barquillos y gominolas entonan el cuerpo a peñistas y vecinos para después subir al ritmo de la charanga hasta la plaza de toros.

Este año se ha celebrado el V Certamen Taurino 'Bodegas de Baltanás', haciendo un guiño al entorno privilegiado donde se localiza la Plaza de Toros y como reclamo para la promoción de un lugar tan singular que cuenta con la declaración de Bien de Interés Cultural desde el año 2015. La capital del Cerrato ha contado con gran afluencia de peñistas y aficionados durante los tres festejos, llenando prácticamente el coso taurino que la localidad estrenó el año pasado. El empresario Carlos Carrillo Carranza, de 'Albero Norte', ha sido el encargado de su organización en colaboración con el Ayuntamiento de Baltanás.

Los festejos taurinos arrancaron el pasado viernes a cargo de las promesas del toreo Alejandro Rubio, de Madrid, que se alzó con cuatro orejas en sus dos faenas, y Joaquín Manzur, de Guadalajara, que en su segundo toro se alzó con dos orejas. En su faena se lidiaron cuatro novillos de la ganadería salmantina 'El Collado', de Martín de Yeltes. Los dos novilleros y el ganadero salieron por la puerta grande en el coso baltanasiego.

El pasado sábado se celebró un festival taurino para los matadores de toros Carlos Doyague y Diego García, -triunfador del año pasado que repitió plaza en Baltanás-, que lidiaron cuatro novillos de la ganadería salmantina 'Castillejo de Huebra'. El palentino Carlos Doyague realizó una buena faena, cortando dos orejas. Saludó al empresario taurino Carlos Carrillo, de 'Albero Norte'. No pudo torear el segundo toro al cojear a causa de un pisotón de la res, motivo por el que fue trasladado al hospital. Por su parte, Diego García se alzó también con una oreja en el primer toro por su buena faena y dos orejas en la segunda res, que dedicó a Carlos Martín. Tanto el torero Diego García como el ganadero salieron a hombros por la puerta grande del nuevo coso baltanasiego.

El segundo día, damas y caballeros acudieron con sus mejores galas taurinas para engrandecer la fiesta nacional. El viernes y el domingo también acompañaron con sus respectivas bandas y las camisetas de las peñas y los quintos. Aiora Toquero Fadrique, Alaia Garro Anguita, Alain Diago Herrán, Alazne Quintanilla Velasco, Alba Martínez Nieto, Álvaro Infante Carranza, Andrea López Espina, Carla Barbero Terrados, Chavdar Dimitrov, Elisabeth Curiel Calleja, Haritz Fernández de Larrea Ortega, Iker González Garro, Ismael Puente Fombellida, Malena Laya Latorre, María Vázquez González y Víctor Alejos Peláez han sido los quintos encargados de representar a la juventud baltanasiega.

Ampliar Espectáculo ecuestre en Baltanás. Luis Antonio Curiel

El pasado domingo, se celebró el espectáculo ecuestre 'El arte de Andalucía a caballo', de Carmelo Cuevas. Una magnífica puesta escena de caballos que bailaron al ritmo de flamenco acompañados de varias bailaoras.

Como ya es tradicional, después de cada uno de los festejos taurinos se celebró la suelta de vaquillas para los aficionados de la localidad. Este año se ha notado un incremento de los jóvenes que han salido al ruedo para correr la vaquilla, incluso algunos han hecho auténticos quiebros. También hubo algún que otro revolcón, que arrancó las risas y aplausos de la afición. Además, hubo carretones para los más pequeños, garantizando la diversión en el coso baltanasiego.

Con el V Certamen Taurino 'Bodegas de Baltanás' se pretende establecer una serie de galardones que se entregarán en un coloquio taurino que se celebrará en la capital del Cerrato en los próximos meses. Una cita que este año ha congregado a numeroso público, llenando el coso baltanasiego durante el fin de semana.