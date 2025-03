El PSOE confía en cerrar ya los acuerdos para el presupuesto municipal

José María Díaz Palencia Jueves, 27 de marzo 2025, 21:36 Comenta Compartir

La incertidumbre acaba ya. La alcaldesa, Miriam Andrés, se ha mostrado confiada en que este viernes, 28 de marzo, podrá cerrar un acuerdo con el grupo municipal Vamos Palencia para la aprobación de los presupuestos municipales de 2025. De esta forma, ya contaría con doce de los trece votos que son necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. Solo faltaría un apoyo, por lo que los socialistas no pueden perder de vista la asamblea convocada para la tarde de este jueves por Izquierda Unida y Podemos, con el fin de conocer qué deciden sus afiliados y simpatizantes en este mismo sentido.

Tras la aceptación de buena parte de sus propuestas por parte del grupo socialista, el concejal de IU-Podemos, Rodrigo San Martín, ha presentado el acuerdo que ha conseguido arrancar al PSOE para que sea evaluado por las bases de los partidos que representa. Si la asamblea dice sí, los socialistas habrán conseguido ese decimotercer voto que ansían. Si es no, el PSOE seguiría en minoría y no podría sacar adelante su propuesta de cuentas para 2025. Otra posibilidad es la abstención, que sí permitiría a los socialistas aprobar su propuesta. IU-Podemos no tiene previsto anunciar el resultado de la votación de la asamblea hasta la mañana de este viernes.

Pero cuando se ha pronunciado la alcaldesa aún faltaban unas cuantas horas para esta asamblea de IU-Podemos, por lo que ha centrado más sus declaraciones en el posible acuerdo con Vamos Palencia, con el que se ha mostrado esperanzada. «Espero que esos pasos que hemos dado con Vamos Palencia, lentos, pero seguros, den sus frutos en un acuerdo de presupuestos, que iría en un pleno de presupuestos conjuntamente con las ordenanzas que quedaron sin aprobar de alcantarillado y la tasa de basuras, especialmente, y con algún acuerdo más como dar cuenta de la liquidación de ese presupuesto», detalló.

Asimismo, Andrés descartó por el momento recurrir a la cuestión de confianza propuesta por la portavoz de Vox, Sonia Lalanda, en el caso de que no se logre un acuerdo para los presupuestos. «Es ya tarde, nunca la deseché, pero no merece la pena ahora que estamos terminando marzo, porque no tendríamos presupuestos hasta finales de julio y creo que es mucho más importante tener presupuestos, si tienen que ser prorrogados, no habrá problemas, puesto que se recurrirá a las modificaciones y se incorporarán los remanentes del año», señaló.

Pese a la incertidumbre, Andrés quiso tranquiliza a los ciudadanos asegurando que la gestión municipal no se ha detenido. «Estamos haciendo incorporaciones y modificaciones presupuestarias para que las convocatorias de subvenciones y todo lo que tenga que ver con el presupuesto prorrogado pueda seguir saliendo adelante», señaló.