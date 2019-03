El PSOE afirma que un PP «aletargado» ha paralizado Palencia durante cuatro años Los concejales del PSOE de Palencia. / El Norte Los socialistas sostienen que el alcalde no ha llegado a cumplir ni el 20% de las promesas que realizó en 2015 Jueves, 28 marzo 2019, 10:49

«La ciudad ha perdido cuatro magníficos años». Con estas palabras resumía la portavoz socialista y candidata a la Alcaldía de Palencia, Miriam Andrés, el balance sobre la gestión del equipo de gobierno que dirige Alfonso Polanco al frente del Ayuntamiento. Una afirmación, que insistía además en sintetizar a modo de título de una película: «El continuo letargo de los dirigentes dormidos». Miriam Andrés quería con esta frase evidenciar la falta de actividad, dinamismo y desarrollo económico que, a su juicio, se ha vivido en la capital palentina durante el mandato del Partido Popular. «La ciudad ha estado sumida en un letargo inducido por sus dirigentes dormidos. Palencia no puede esperar más», recalcó.

La portavoz del PSOE no dudó en recurrir al propio programa electoral del PP para corroborar sus críticas e insistió en que el grado de cumplimiento del equipo de gobierno no supera el 20%. «Es muy fácil comprobarlo, porque el programa está todo numerado y clasificado, con lo que se pueden hacer los cálculos muy fácilmente», indicó Miriam Andrés, quien situó el mayor incumplimiento de Polanco en «toda su política de innovación y emprendimiento», de la que aseguró que no se ha cumplido prácticamente nada del programa electoral. «El señor Polanco fio toda su acción a convertir Palencia en el motor de empleo y crecimiento de la región. Nada más lejos de la realidad», recalcó la portavoz socialista, quien recordó la caída de empleo que ha sufrido la provincia de Palencia en el último año, «y nuestra capital no es ajena a esta tendencia».

El equipo de gobierno del PP afirma que ha ejecutado el 75% de su programa Las críticas lanzadas ayer por la portavoz y candidata socialista, Miriam Andrés, con respecto a la gestión del equipo de gobierno que preside el popular Alfonso Polanco recibieron pocas horas después una contundente respuesta del grupo de concejales del PP, en la que se acusa a Miriam Andrés de no haber aprendido «en casi un cuarto de siglo de vida política» a reconocer los méritos del adversario. El PP señala en su comunicado que los socialistas, en función de su crítica, entienden como un fracaso que el equipo de gobierno del PP haya logrado que «nuestra ciudad sea una de las capitales de España con menor presión fiscal, congelando y bajando impuestos». Asimismo, se pide al PSOE que reconozca como un mérito del equipo de gobierno del PP que Palencia haya conseguido 20 millones de euros del programa EDUSI, así como otros fondos adicionales del programa Digipal. Destacan también los populares como logros del mandato municipal de Alfonso Polanco la reforma del Pabellón de Deportes, «al que siempre se opuso el PSOE» o la creación de una nueva pista de baloncesto en el barrio de la avenida de Madrid. También, presumen desde el PP de haber impulsado un plan integral de mejora de los polígonos industriales y de haber construido un nuevo parque de 14.000 metros cuadrados en la entrada norte de Palencia, entre La Tejera y el pabellón Mariano Haro. El PP sigue desglosando objetivos conseguidos durante el mandato y señala la puesta en marcha de las herramientas urbanísticas necesarias para mejorar el barrio de Pan y Guindas y adquirir la antigua Alcoholera, que se destinará a centro social. «Lástima que el PSOE lo llevara prometiendo desde hace más de 20 años», se indica. Asimismo, se recogen en la nómina de logros otras actuaciones como la transformación de la calle Becerro de Bengoa, el convenio para la eliminación del amianto en las Casas de Abella, el aumento de las subvenciones a las entidades sociales o la reducción de los copagos en la ayuda a domicilio y el servicio de teleasistencia. Asimismo, desde el PP se destaca la apertura de la calle Jardines y también se pone de manifiesto la importancia de haber puesto en marcha desde 2013 seis planes de empleo municipales, «que han dado trabajo a más de 600 palentinos, con una inversión de 7,37 millones de euros». El PP insiste en que ha cumplido 186 de las 250 propuestas de su programa electoral, el 75%.

En este sentido, reprochó al PP que no se hayan cumplido promesas como la creación de suelo industrial, «ni potenciado el Efides como centro nacional de referencia, ni espacio municipal a modo de negocios, ni Palencia City Brain, ni clúster empresarial agroalimentario, ni mayor cooperación con la Universidad de Valladolid».

La candidata del PSOE señaló además que el PP ha tratado de enmascarar la atonía y la falta de dinamismo con unas pocas inversiones que se han ejecutado a través de los fondos comunitarios EDUSI, «que les han servido para presentar cada año unos presupuestos saneados, pero lo que ha pasado es que han utilizado unos fondos que deberían haber propiciado un cambio de rumbo en nuestra ciudad para aliviar políticas de gastos e inversiones que deberían ir en los presupuestos corrientes». Asimismo, criticó que se hayan vendido a los ciudadanos en numerosas ocasiones obras que no se han realizado como la reforma de Los Jardinillos o el parque multiaventura en Ribera Sur. «Nada, hasta un grado de incumplimiento en torno al 85% en lo referente al modelo de ciudad», aseveró Miriam Andrés.

La portavoz del PSOE señaló que el equipo de gobierno, «adormilado» solo ha reaccionado cuando ha sentido la presión popular, como en lo referido al pago por el nuevo aparcamiento del hospital.

Asimismo, la candidata ha reprochado también al alcalde el «victimismo» de los últimos meses por no haber logrado aprobar los presupuestos municipales y le ha pedido que no se escude en este aspecto, porque «la parálisis de la ciudad no se debe a unos meses con presupuestos prorrogados, que no intente engañar a la ciudadanía, se debe a una inacción como nunca en este ayuntamiento, a un conformismo con lo que nos daban desde otras administraciones y a un análisis del estado de la ciudad totalmente triunfalista que no se ajusta a la realidad que vive Palencia».

En cambio, Miriam Andrés calificó la actividad del grupo de concejales socialistas en el Ayuntamiento de Palencia como «responsable, abierta al diálogo y al consenso, abandonando intereses partidistas para centrarnos en el interés general de los palentinos». La portavoz del PSOE recordó que su grupo se abstuvo para facilitar los primeros presupuestos del mandato y que también se ha abstenido en el último pleno para que los empresarios pudiesen cobrar servicios prestados, cuyas facturas han tenido que ser aprobadas como un reconocimiento de deuda extrajudicial.

La portavoz socialista recordó también que su labor ha consistido en aportar ideas y propuestas, como las lanzaderas de empleo o la Mesa del Turismo, así como la presentación de sesenta mociones, y la participación activa en grupos de trabajo sobre las terrazas, la calle Jardines, la Banda de Música o el Reglamento de Participación Ciudadana. «Lástima que nuestras ganas se hayan topado con un equipo de gobierno sin ilusión. Creo que hemos cumplido más de nuestro programa electoral, de nuestras iniciativas, de lo que ha cumplido el equipo de gobierno. Es tremendo», manifestó Andrés.