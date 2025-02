Protesta contra las obras del salto del carnero, esta vez contra el ministro Puente

Con una música de fondo, creada por Inteligencia Artificial, con mensajes claros a favor del soterramiento, en contra de las obras del salto del carnero, ... con críticas al ministro Óscar Puente y una retahíla de reinvidicaciones de los vecinos del barrio de San Antonio y de toda la ciudad, medio centenar de miembros de la plataforma y de la Asociación de Vecinos del Camino Viejo de Husillos, afectados por las obras que Adif está realizando en la capital palentina, se han manifestado en la plazuela de la Sal, cercana al teatro Ortega, al término de la jornada matinal del Congreso Autonómico del PSOE en Castilla y León.

Uno de los portavoces de la plataforma, Pablo Polanco, recordó al Ministro de Transportes, Óscar Puente que «en Palencia, Adif está haciendo obras ilegales que no cumplen los estudios informativos que su propio ministerio aprobó en 2018 y en 2010. El Ministerio de Transportes actual es el responsable de obligar a Adif, que es una empresa pública dependiente del Estado a cumplir esos estudios informativos», apuntó.

La protesta responde a la ejecución de un viaducto en la zona de Los Tres Pasos, que afecta a los vecinos del Camino Viejo de Husillos y que, según la plataforma, deberá ser demolido en caso de que finalmente se lleve a cabo el soterramiento del ferrocarril, incumpliendo así la Declaración de Impacto Ambiental publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de febrero de 2018. En dicho documento se establecía que cualquier infraestructura ferroviaria en la zona debía integrarse con el futuro soterramiento, evitando la construcción de estructuras que posteriormente debieran demolerse.

Además, el portavoz de la plataforma aseguró que Puente «tiene denuncias administrativas oficiales que no ha contestado y una denuncia de la Audiencia Nacional, que ha dado traslado al Ministerio. Parece que no quiere hacer nada», explica. Polanco señaló que «el argumento que hay es que no hay dinero para hacer esta obra en Palencia, pero vemos que hay un chorreo de millones para obras públicas en cualquier sitio, sin ir más lejos en Valladolid».

La plataforma subraya que esta situación no solo genera un «despilfarro económico» significativo, sino que también agrava los impactos ambientales y urbanísticos al obligar a nuevas intervenciones en el futuro. Asimismo, que la falta de previsión y coordinación en la ejecución de las obras podría comprometer la viabilidad del soterramiento y perpetuar la fragmentación de la ciudad, ha afirmado Pablo Polanco.

Sobre las recientes declaraciones de la alcaldesa, Miriam Andrés en las que no descartaba acercar al ministro Puente a visitar las obras del salto del carnero, Polanco aseguró que «es lo menos que debería de hacer la alcaldesa y debería de recordarle al Ministro que en España hay diez u once capitales de provincia donde gobierna el PSOE, sin ir más lejos en Jaen ha habido moción de censura ganada por el PSOE a cambio de una condonación de deuda de 600 millones de euros. Que nos den 200 millones a nosotros y hacemos nuestro soterramiento», concluyó. Esta tarde ambos intervienen en un 'agora' o mesa de debate en la Fundación Díaz-Caneja y quién sabe si la alcaldesa logrará llevar al ministro a la zona de las obras.