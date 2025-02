Sánchez pone tarea a Carlos Martínez en una visita fugaz: «Quiero un PSOE que gane»

Pedro Sánchez pone tarea a Carlos Martínez Mínguez en el congreso que en Palencia sustancia este fin de semana el traspaso de poderes en el ... PSOE de Castilla y León. «Quiero que el PSOE gane... Os pido seamos conscientes y generosos y hagamos de esta organización una organización que pueda ganar en todos los territorios, que ganemos para poder, para gobernar», ha encomendado el presidente del Gobierno y secretario federal de los socialistas españoles al alcalde de Soria, que toma el relevo de Luis Tudanca.

Tudanca y Martínez. M. Chacón-Ical

Una lucha por el voto para el PSOE necesaria, según el líder nacional, para combatir el «machismo tóxico» y el peligro de la «ultraderecha» y para defender «la verdad, la democracia, la causa feminista, a los jóvenes, a los trabajadores, a los jubilados y las jubiladas, ¿quién lo va a hacer si no somos los socialistas?», ha remarcado Pedro Sánchez. Y eso en Castilla y León implicaría, para los socialistas, volver a presidir el Gobierno autonómico. Cosa que no hacen desde 1987. «El futuro no lo representa Mañueco y quien decida Abascal», ha subrayado el máximo responsable del partido, en alusión a que el PP español no se despega de la «ultraderecha».

«Prometo estarte agradecido… nadie te va a alcanzar, no tienes rival», Rosendo ha sonado con la llegada de Pedro Sánchez al teatro palentino

Sánchez ha apadrinado ese relevo en el partido en Castilla y León en una visita fugaz a Palencia, con el teatro en el que celebraba el acto de inauguración de la cita socialista fuertemente acordonado por la policía y con tres concentraciones de protestas en las inmediaciones de unas calles en las que los comerciantes, visiblemente enfadados, se han quejado de las «cero ventas» de la mañana al estar limitado el paso de viandantes por cuestiones que afectaban a la seguridad del presidente.

El líder socialista ha entrado en el Teatro Ortega palentino acompañado por Martínez y mientras sonaba de fondo Rosendo, con su 'Eres tú mi artista preferida', saludando a los asistentes al tiempo que por megafonía atronaba «prometo estarte agradecido… nadie te va a alcanzar, no tienes rival», y el soriano invitaba a Tudanca a incorporarse al escenario que despedía a este último.

Pedro Sánchez socialista ha brindado al nuevo piloto del socialismo autonómico todo el apoyo del «Gobierno de España», y también de la Ejecutiva federal del PSOE, en ese proyecto de «rearme» del partido en la comunidad con el que los socialistas aspiran a poner fin a 38 años del PP en la Junta. El líder socialista ha protagonizado una intervención en clave nacional e internacional, haciendo bandera del crecimiento económico y del empleo, de la lucha contra la violencia de género, de las becas educativas y el impulso a la Formación Profesional, de la necesidad de «estar en el lado bueno de la historia» ante la invasión de Ucrania, del posicionamiento «firme» frente a la amenaza de aranceles de Trump o de poner coto a la «estafa piramidal» que supone la internacional ultraderechista que tiene como referencia el «ruido» de la motosierra del argentino Milei, y con muy escasas paradas en la política autonómica de Castilla y León.

Ampliar Daniel de la Rosa, en quien se apoyará Martínez para dirigir el PSOE, se saludan en presencia de Ana Sánchez (será relevada por De la Rosa) y Demetrio Madrid. M. Chacón-Ical

Con tres alusiones muy concretas. La primera para agradecer a su «amigo» Luis Tudanca los diez años que ha estado al frente del partido y que han terminado con tiranteces notables entre el equipo de burgalés y la dirección federal de Ferraz, hasta el punto de que el dirigente saliente aseguró en enero que daba un «volantazo» y rehusaba presentarse a la reelección para evitar una colisión interna en el PSOE castellano y leonés.

La segunda, para asignar al popular Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta y cartel electoral del PP en las elecciones autonómicas que tendrán lugar como tarde en la primavera de 2026, la «tarjeta de visita» de la despoblación. Pedro Sánchez ha cifrado en 200.000 los habitantes que ha perdido Castilla y León desde 2019, durante los seis años que el salmantino lleva al frente de la Junta. Carlos Martínez le había recordado minutos antes que los territorios a los que no se atiende con inversiones y servicios con el campo abonado al descontento que echa a los ciudadanos en los brazos de la ultraderecha. El nuevo secretario autonómico va a salir oficializado de un congreso que desde su mismo nombre, 'Quedarse es futuro, atrévete con el cambio', apela a la lucha contra la despoblación.

Y la tercera es esa tarea encomendada a la Carlos Martínez y a la Ejecutiva autonómica que le arropará tras este congreso -en la que le flanquearán como números dos y tres Daniel de la Rosa, exalcalde de Burgos, y Nuria Rubio, procuradora por León y dirigente del sector antitudanquista- de «ganar» las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León.

Salvo esas tres excepciones, el resto de la intervención de Sánchez ha sido una defensa cerrada de la labor de su Gobierno. Explicando los apuros que pasa en el Congreso de los Diputados el Ejecutivo del PSOE y Sumar, en conjunto, o el PSOE en solitario, con símiles deportivos. «No dando un balón por perdido» para «cambiar lo que no funciona y lo injusto», ha precisado. «No en toda posesión de balón vamos a meter canasta, pero de siete años a esta parte vamos ganando el partido», ha descrito Pedro Sánchez recurriendo a término baloncestísticos.

'Canasta a canasta'

En esas 'canastas' anotadas ha destacado la subida de las pensiones y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Ha recalcado que la pensión media estaba en 2018 en el entorno de los 1.000 euros mensuales, ingreso que es ahora de 1.500. Y ha intentado borrar la polémica sobre la aplicación del IRPF al SMI poniendo el foco en que los «ingresos netos» de quienes lo cobran han subido en su etapa de Gobierno un 60% y que verán cómo sigue subiendo en los próximos años, al tiempo que ha ironizado con la críticas por la aplicación de este impuesto a las que se ha sumado el PP, asegurando que lo que no pagaba IRPF eran «los sobres que repartía Barcenas» con sobresueldos entre dirigentes del PP.

«Vamos ganando, con todas las dificultades, todas las batallas que nos proponemos», ha insistido Pedro Sánchez. Y en ese camino, el socialista ha enfocado hacia 2030 para ampliar el mapa de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas gobernadas por dirigentes socialistas. Y ahí ha incluido, en 2026, a Castilla y León, un territorio que se le resiste políticamente al PSOE a nivel autonómico y en el que en las últimas municipales perdió capitales tan sensibles como Valladolid y Burgos por los pactos de PP y Vox y otras como Segovia, donde los populares gobiernan sin mayoría absoluta.

La inauguración del congreso autonómico socialista ha contado con los dos ministros vallisoletanos, Óscar Puente y Ana Redondo, y con Pilar Alegría. La titular de Educación y portavoz del Ejecutivo es ya la nueva responsable del PSOE en Aragón y la de Igualdad será presidenta del de Castilla y León, cargo más honorífico que ejecutivo. Al igual que el resto de asistentes han escuchado a Carlos Martínez comprometerse a la tarea de demostrar que «esta no es una tierra de derechas» y que a ello dedicará «trabajo, mucho trabajo».