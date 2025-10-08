El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
El concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, en un pleno. Marta Moras

Antonio Casas | Concejal de Medio Ambiente

«No tenemos problemas de roedores, es una lástima que se genere tanta alarma con unos niveles de salubridad tan buenos»

El edil expresa su preocupación por que un hecho puntual pueda empañar la imagen de la ciudad de Palencia

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 06:50

Comenta

La alarma generada por la aparición de ratas en los patios del colegio Ave María ha llevado al Ayuntamiento de Palencia a lanzar un mensaje ... de tranquilidad en cuanto a los niveles de salubridad de la ciudad. El concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, ha lamentado el revuelo que se ha creado en torno a un hecho puntual, provocado por la suciedad y la maleza acumulada en una parcela de propiedad privada, y ha destacado la rápida intervención de los servicios de control de plagas que existen en la capital palentina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  2. 2

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  3. 3

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  4. 4 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  5. 5 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  6. 6 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  7. 7

    Una manada de caballos invade la autovía A-1 y provoca dos aparatosos accidentes
  8. 8 Hallan 22 plantas de marihuana de gran tamaño en una finca de Tudela de Duero
  9. 9 Simón Pérez y Silvia Charro, expertos en hipotecas y ahora hundidos por un vídeo viral
  10. 10 Rescatan los cadáveres de los cuatro desaparecidos en la caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla «No tenemos problemas de roedores, es una lástima que se genere tanta alarma con unos niveles de salubridad tan buenos»

«No tenemos problemas de roedores, es una lástima que se genere tanta alarma con unos niveles de salubridad tan buenos»