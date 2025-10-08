La alarma generada por la aparición de ratas en los patios del colegio Ave María ha llevado al Ayuntamiento de Palencia a lanzar un mensaje ... de tranquilidad en cuanto a los niveles de salubridad de la ciudad. El concejal de Medio Ambiente, Antonio Casas, ha lamentado el revuelo que se ha creado en torno a un hecho puntual, provocado por la suciedad y la maleza acumulada en una parcela de propiedad privada, y ha destacado la rápida intervención de los servicios de control de plagas que existen en la capital palentina.

«Ojalá el resto de servicios municipales fueran tan eficaces como la empresa que tenemos contratada para el control de plagas. Hace un seguimiento continuo por toda la ciudad y en especial en aquellas zonas en las que se detectan movimientos. Se atiende a los requerimientos en 24 horas», explica el concejal, quien insiste en que no hay problemas de roedores en la ciudad. «No hay ningún problema. Estamos muy lejos de los parámetros que indican que hay una plaga. Tenemos mucho controlo y se cumplen los estándares de salubridad en cuanto a los roedores», explica el edil.

Antonio Casas recuerda que erradicar por completo las poblaciones de ratas o cucarachas en una ciudad es imposible, aunque indica que la labor que desarrolla la empresa contratada por el Ayuntamiento, garantiza que estas poblaciones no crezcan. «Hay un seguimiento continuo. Tenemos distribuidos testigos por más de un centenar de puntos de la ciudad que nos permiten conocer aproximadamente cuál es la población de estos roedores».

El edil explica que generalmente los problemas se producen en los espacios abandonados, como edificios vacíos o solares que no tienen mantenimiento. Pero se da la circunstancia de que normalmente son de propiedad privada, por lo que no se puede actuar en ellos. «Aunque si vemos que hay un problema, hacemos requerimiento a los propietarios y actuamos en los entornos, con cebos envenenados y trampas, para evitar que puedan extenderse», explica el edil.

El concejal de Medio Ambiente señala también que hay un control similar con respecto a las cucarachas, que tampoco suponen un problema de salubridad en Palencia, aunque reconoce que se pueden producir casos puntuales, generalmente provocados por alguna obra. El edil señala que los grandes focos de cucarachas existentes en la ciudad, especialmente en lugares con aberturas entre piedras y en algunos edificios, cuyas características facilitan el anidamiento, están localizados y reciben tratamiento para evitar la proliferación sin control. «No quiero señalar ningún punto concreto, porque no queremos generar alarma, pero hay lugares propensos a que haya nidos de ratas o cucarachas, y afortunadamente, eso, nuestra empresa, lo tiene muy controlado y hace vigilancia continua», recalca el concejal de Medio Ambiente.