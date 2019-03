El preso que apuñaló a un funcionario en Soto del Real ingresará en La Moraleja Carcel de Dueñas, Palencia. / Antonio Quintero El recluso, que será trasladado de urgencia, le atacó después de que las actividades retrasaran una llamada a su madre y esta no le contestara MARCO ALONSO Miércoles, 20 marzo 2019, 07:56

La seguridad en las prisiones se ha vuelto a poner en entredicho el lunes, cuando un funcionario fue agredido en el centro penitenciario de Soto del Real. Un preso interno en el módulo de aislamiento de la cárcel madrileña asestó varios cortes a un funcionario con un pincho, que le clavó hasta en tres ocasiones en el hombro, un brazo y en el costado. También le causó heridas de menor consideración en el cuello.

Fuentes próximas a la investigación apuntan a que el interno regresaba a su celda tras visitar al capellán del centro penitenciario. En ese momento se le permitió hacer una llamada; no era el horario habitual, pero antes no había dado tiempo debido a diferentes actividades programadas. El preso se desplomó cuando estaba haciendo la llamada y varios funcionarios que atendían el servicio de cena acudieron para atenderle. El interno se levantó y, con un tono muy nervioso, comenzó a increpar a los funcionarios: «Mi madre no contesta y es porque no me habéis dejado llamar antes». Los funcionarios trataron de tranquilizar al preso y de llevarle a su celda, pero éste se revolvió y comenzó a gritar: «¡Os vais a cagar, hijos de puta!». Fue entonces cuando sacó un objeto punzante y se abalanzó sobre uno de los trabajadores: «¡Vosotros sois los culpables, os voy a matar, hijos de puta!», tal y como publica El Español.

Ahora este preso peligroso recalará en Dueñas y los trabajadores de las las prisiones de toda España –incluidos los de La Moraleja– se concentrarán hoy entre las 12:00 y las 12:15 horas en la puerta de sus centros penitenciarios como muestra de repulsa e indignación ante esta agresión.