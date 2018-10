Preocupación en Palencia ante el incremento de locales de apuestas Tres nuevos comercios en la calle Colón, calle Juan Bravo y en la avenida Santander se sumarán a los otros tres abiertos en el último año EL NORTE Palencia Martes, 2 octubre 2018, 21:17

Empiezan a llegar voces de alerta. Asociaciones, sindicatos o grupos políticos como Ganemos se han sumado a la corriente que señala a las apuestas deportivas como un nuevo gran problema social. Que ya está aquí, en realidad, porque las calles de Palencia se han llenado de establecimientos en los que se puede apostar, pero que irá a más, como vaticinan desde la Asociación de Jugadores en Recuperación El Azar, porque comienzan a atraer a los más jóvenes hacia un sector que puede derivar en actitudes ludópatas.

Regulados por la Junta de Castilla y León, los locales de apuestas en Palencia están creciendo de forma exponencial. Cinco eran los puntos de apuestas que operaban hace poco más de un año en la capital, donde a día de hoy hay ocho, un número que se verá incrementado hasta once con las tres nuevas aperturas que hay en marcha en la calle Juan Bravo, Colón y en la avenida Santander, según informan desde la Asociación El Azar.

El 'boom' de este tipo de locales es un hecho en la ciudad y desde el grupo municipal Ganemos se asegura que el Ayuntamiento de Palencia concedió la licencia de obras a un salón de juegos a menos de 100 metros de un colegio, en una Comisión de Urbanismo el mismo día que el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León prohibió la instalación de locales de juego a menos de 100 metros de centros escolares.

Las reacciones a esta noticia no se han hecho esperar y desde la Asociación de Jugadores en Recuperación El Azar alertan de que la proliferación de casas de apuestas en la ciudad es un hecho palpable que puede tornar en un problema a medio plazo. «Es terrible cómo están creciendo este tipo de negocios en la ciudad, pero es más terrible aún ver que estos locales suelen estar llenos de jóvenes», inciden desde la asociación.

La publicidad que se puede ver en los anuncios de casas de apuestas, en la que el jugador es visto como un triunfador, poco o nada tiene que ver con la imagen real que tiene la sociedad de las personas que juegan, tal y como afirman desde la Asociación El Azar. «Tenemos el concepto de que el jugador es un vicioso y no un enfermo. Una persona que desarrolla una dependencia hacia el juego no quiere ese tipo de vida, pero no puede dejarla», apuntan para dejar entrever que el problema tiene un fondo mucho más profundo del que se puede ver desde la superficie.