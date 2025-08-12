El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Desaloja la localidad zamorana de Losacio
Tráfico en Manuel Rivera desde San Lázaro, este martes a mediodía. Manuel Brágimo

El PP denuncia un tráfico caótico en el centro de Palencia

Achaca el problema a la falta de previsión del equipo de gobierno, y demandan «mejores alternativas» mientras duren los trabajos de la red de calor

El Norte

El Norte

Palencia

Martes, 12 de agosto 2025, 17:26

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Palencia denuncia el colapso que desde los últimos días ha experimentado el tráfico en la zona centro de la capital. Los populares achacan el problema a la falta de previsión del equipo de gobierno, y demandan «mejores alternativas» para mantener una circulación fluida mientras duren los trabajos de la red de calor, que actualmente se están ejecutando en la avenida de Casado del Alisal y que mantienen cortada esta vía entre la rotonda de San Lázaro y la estación de Renfe.

La Concejalía de Tráfico anunció que las restricciones para los vehículos se prolongarían de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas, si bien el PP asegura que varios vecinos han manifestado su malestar porque los trabajos se extienden durante «todo el día» y no solamente en el horario establecido.

Noticias relacionadas

Casado del Alisal se cierra al tráfico tres semanas desde San Lázaro hasta la estación

Casado del Alisal se cierra al tráfico tres semanas desde San Lázaro hasta la estación

La alcaldesa reafirma que el cierre de Don Sancho y La Cestilla es irrevocable

La alcaldesa reafirma que el cierre de Don Sancho y La Cestilla es irrevocable

La oposición carga contra el cierre de los Cuatro Cantones y exige en el pleno la reapertura

La oposición carga contra el cierre de los Cuatro Cantones y exige en el pleno la reapertura

Más allá de la congestión en la zona centro, los cortes han provocado problemas para acceder al estacionamiento de la Estación de Pequeña Velocidad, obligando a los vehículos a tener que desplazarse hasta la plaza de León para poder entrar a ese aparcamiento. El PP remarca que los ciudadanos que residen en los barrios del sur deben cruzar «prácticamente toda la ciudad» para poder estacionar en este emplazamiento, uno de los más concurridos de Palencia.

«Esta situación se ve agravada con la peatonalización del eje Don Sancho y La Cestilla, una decisión de la alcaldesa que ha conllevado la supresión de una de las principales vías para cruzar a ambos lados de la capital, y cuyos efectos quedan patentes en momentos de obras como los vividos estas semanas», critican los populares.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran de madrugada a una niña de 4 años sentada sola en un banco de Delicias
  2. 2 Muere un hombre de 75 años tras ser rescatado del Pisuerga
  3. 3

    Valladolid cumple una semana en el horno... y lo que queda: vienen tormentas y más noches tropicales
  4. 4

    Rompe las ventanas de un bajo, amenaza a la inquilina con una navaja y se va a una terraza
  5. 5 El ministro Puente tacha de «sinvergüenza» a Mañueco por «estar de farra» durante los incendios en Castilla y León
  6. 6

    Transportes activará la disolución de Alta Velocidad si no se licitan los pasos de Ariza
  7. 7

    Sofocado el incendio en la ladera norte del cerro de San Cristóbal
  8. 8 Conmoción por la muerte de la actriz para adultos Miss John Dough
  9. 9

    Triplica la tasa de alcohol y da positivo en cocaína en Pajarillos
  10. 10 Buscarán a la desaparecida hace una semana en zonas de maleza al sur del Carrión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP denuncia un tráfico caótico en el centro de Palencia

El PP denuncia un tráfico caótico en el centro de Palencia