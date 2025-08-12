El PP denuncia un tráfico caótico en el centro de Palencia Achaca el problema a la falta de previsión del equipo de gobierno, y demandan «mejores alternativas» mientras duren los trabajos de la red de calor

El Norte Palencia Martes, 12 de agosto 2025, 17:26 Comenta Compartir

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Palencia denuncia el colapso que desde los últimos días ha experimentado el tráfico en la zona centro de la capital. Los populares achacan el problema a la falta de previsión del equipo de gobierno, y demandan «mejores alternativas» para mantener una circulación fluida mientras duren los trabajos de la red de calor, que actualmente se están ejecutando en la avenida de Casado del Alisal y que mantienen cortada esta vía entre la rotonda de San Lázaro y la estación de Renfe.

La Concejalía de Tráfico anunció que las restricciones para los vehículos se prolongarían de lunes a viernes entre las 8 y las 20 horas, si bien el PP asegura que varios vecinos han manifestado su malestar porque los trabajos se extienden durante «todo el día» y no solamente en el horario establecido.

Más allá de la congestión en la zona centro, los cortes han provocado problemas para acceder al estacionamiento de la Estación de Pequeña Velocidad, obligando a los vehículos a tener que desplazarse hasta la plaza de León para poder entrar a ese aparcamiento. El PP remarca que los ciudadanos que residen en los barrios del sur deben cruzar «prácticamente toda la ciudad» para poder estacionar en este emplazamiento, uno de los más concurridos de Palencia.

«Esta situación se ve agravada con la peatonalización del eje Don Sancho y La Cestilla, una decisión de la alcaldesa que ha conllevado la supresión de una de las principales vías para cruzar a ambos lados de la capital, y cuyos efectos quedan patentes en momentos de obras como los vividos estas semanas», critican los populares.