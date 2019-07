Polémica en un concurso de disfraces de Osorno en el que se premió una comparsa de Franco en el Valle de los Caídos La comparsa, en las calles de Osorno la Mayor. Vecinos que portaban banderas preconstitucionales se hicieron con el tercer premio del concurso de carrozas y disfraces MARCO ALONSO Palencia Lunes, 8 julio 2019, 15:26

El 'Cara al Sol' retumbó en las calles de Osorno la Mayor durante el desfile de carrozas y disfraces que se celebró en la tarde ayer en el municipio palentino con motivo de las Fiestas de San Miguel de los Santos. Un grupo aprovechó la celebración para disfrazarse de Franco en el Valle de los Caídos y los miembros de la comparsa lanzaron consignas como «Españoles, Franco ha vuelto» mientras portaban banderas preconstitucionales y llevaban en andas una réplica de la cruz del Valle de los Caídos.

El disfraz ha generado una importante controversia en Osorno La Mayor y el PSOE ha llegado a mandar un comunicado en en el que recrimina al equipo de gobierno municipal, del PP, que no vetara la participación de este disfraz. «Es incomprensible que desde el Consistorio se haya tolerado su presencia y, lo que es peor, que incluso hayan sido premiados en el concurso de disfraces con el tercer premio», recalcan los socialistas en un comunicado en el que aseguran que el fin del disfraz no era humorístico «Para el PSOE difícilmente se puede considerar una farsa o una broma cuando los símbolos franquistas eran evidentes y no dejaban vislumbrar ningún tipo de actitud caricaturesca», explican los socialistas.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Osorno, Miguel Peláez, fue incluso más allá. «Al verlo nos fuimos. No tenía ninguna gracia y me imagino que alguno de los que salieron son afines al régimen», explicó Peláez poco antes de señalar que la persona que se disfrazó de Francisco Franco «fue un antiguo concejal de Osorno del Partido Popular».