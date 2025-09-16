La Plaza de los Juzgados se transformará en refugio climático

Habrá vegetación, bancos de numerosos modelos, sombra, humedad y agua. Todo lo necesario para evitar un golpe de calor. Palencia pronto dispondrá del primer refugio ... climático en la vía pública y se ubicará en la plaza de los Juzgados.

No se extenderá por todo este amplio espacio público, sino que solo afectará a la zona de la pérgola, esa estructura metálica en la que los usuarios más jóvenes de la cercana bolera tienen la mala costumbre de dejar colgados los calcetines de juego rellenos con la arena de las jardineras.

La reforma no implica la eliminación de la pérgola, pero sí su rediseño para adecuarse mejor a la nueva función de refugio climático. Pero la mayor intervención se desarrollará en el cambio del pavimento y la instalación de un nuevo mobiliario, al que se añadirán nebulizadores de vapor de agua, una fuente pública y elemento para hacer más confortable este espacio, especialmente en aquellos momentos de calor extremo.

El Ayuntamiento ha publicado la licitación de este proyecto por un presupuesto de más de 224.500 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Las empresas interesadas en completar las obras tienen de plazo hasta el 29 de diciembre para presentar las ofertas.