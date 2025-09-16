El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales
Pérgola de la plaza de los Juzgados. Marta Moras

La Plaza de los Juzgados se transformará en refugio climático

El Ayuntamiento licita la reforma de la zona de la pérgola para crear un área de esparcimiento y descanso contra las temperaturas extremas

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:03

Habrá vegetación, bancos de numerosos modelos, sombra, humedad y agua. Todo lo necesario para evitar un golpe de calor. Palencia pronto dispondrá del primer refugio ... climático en la vía pública y se ubicará en la plaza de los Juzgados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  2. 2 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  3. 3 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  4. 4 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  5. 5 Tres accidentes en apenas una hora en la misma calle de La Rondilla dejan dos heridos
  6. 6

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  7. 7

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  8. 8

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  9. 9 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  10. 10

    Paralizado el plazo para presentar los escritos de acusación en el caso Esther López

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La Plaza de los Juzgados se transformará en refugio climático

La Plaza de los Juzgados se transformará en refugio climático