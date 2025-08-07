Las piraguas regresan a Alar del Rey con el 59 Descenso Internacional del Pisuerga

Alar del Rey se prepara para congregar, los próximos 14 y 15 de agosto, a miles de aficionados y palistas en torno al 59 Descenso ... Internacional del Pisuerga. Organizado por el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT), el programa arranca el jueves 14 con un desfile deportivo por las calles principales de la localidad y el izado de banderas, para dar paso al día grande, en el que la salida oficial se dará a las 13:00 horas desde el puente de Olleros.

La prueba, veterana en el calendario nacional, recorre 17 km de aguas bravas y es de las cinco más antiguas de España. «Somos una de las pruebas más veteranas del calendario nacional, una de las cinco pruebas nacionales y nos estamos acercando a las bodas de diamante y estamos trabajando ya en ello. Este año estamos con el calendario prácticamente cerrado y todo coordinado», explica Jesús Medrano, presidente del CIT.

Además, el fin de semana se completará con un variado programa de actos: el jueves 14 arrancará a las 19:00 con el desfile de banderas y el izado en el Monumento al Piragüismo, seguido de la proclamación de reinas y sirenas y, ya entrada la noche, la llegada del Dios Neptuno y la verbena del Collar. El viernes 15, a las 11:00, tendrá lugar la misa de campaña en los Campos del Soto, previa a la salida de la caravana hacia el puente de Olleros a las 12:15. A las 13:00 se dará la salida oficial de la prueba, que culminará con una gran paella campestre en los Campos del Soto a las 14:45 y la entrega de trofeos a las 17:00.

La seguridad del río y la labor de los voluntarios han sido esenciales tras un año «durísimo» marcado por la acumulación de biomasa en los puentes. «Gracias a un grupo de jóvenes piragüistas y voluntarios, vamos a poder celebrar esta fiesta dejando el río en perfectas condiciones. El nivel de agua nos viene perfecto y esperamos una gran participación de palistas, incluso más que en años anteriores. Tenemos contratados dos equipos ingleses y tenemos confirmados a casi todos los equipos de comunidades como Castilla y León, Asturias, además de equipos de otros puntos como Madrid», detalla José Luis Asenjo, vicepresidente del CIT.

De 700 vecinos censados a cerca de 3.000 visitantes previstos, Alar del Rey vivirá un intenso fin de semana en el que deporte, tradición y turismo fluirán al ritmo de la corriente del Pisuerga. «Esta prueba reconocida a nivel nacional e internacional es la prueba de que las cosas bien hechas se mantienen a lo largo de los años. Damos cuenta del esfuerzo que se realiza cada año para que la prueba se realice, agradecemos esa implicación porque el río lo demanda y sin el trabajo de esos voluntarios no se podría realizar», concluye el diputado provincial, Eduardo Tejido.