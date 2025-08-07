El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Prueba del Descenso del Pisuerga, el año pasado en Alar del Rey. Manuel Brágimo

Las piraguas regresan a Alar del Rey con el 59 Descenso Internacional del Pisuerga

La prueba se disputará el próximo 15 de agosto tras una ardua tarea de limpieza del río y espera palistas de Reino Unido, Madrid, Asturias o Castilla y León

Adrián García González

Adrián García González

Palencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:34

Alar del Rey se prepara para congregar, los próximos 14 y 15 de agosto, a miles de aficionados y palistas en torno al 59 Descenso ... Internacional del Pisuerga. Organizado por el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT), el programa arranca el jueves 14 con un desfile deportivo por las calles principales de la localidad y el izado de banderas, para dar paso al día grande, en el que la salida oficial se dará a las 13:00 horas desde el puente de Olleros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a un hombre por realizar tocamientos a varias mujeres en las fiestas de Íscar
  2. 2 Muere el menor de 12 años que cayó ayer por un acantilado en Cantabria cuando jugaba al escondite
  3. 3 Perros, drones y policías de Valladolid se suman a la búsqueda de la desaparecida el lunes
  4. 4 Aplazado el Trofeo Ciudad de Valladolid que se iba a jugar esta noche
  5. 5

    La Feria de Día estrena diseño, suma participantes y recupera Santa Cruz: este es el listado de casetas
  6. 6 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  7. 7 La Policía Nacional de Segovia expulsa a ocho peligrosos delincuentes multirreincidentes
  8. 8

    El «estado insalubre» de un cajero usado por personas sin hogar preocupa a los vecinos en Delicias
  9. 9

    «Valladolid es mi Ítaca. Es el sitio al que siempre vuelvo después de cada viaje»
  10. 10

    La peatonalización de San Juan avanza con el borrado de la calzada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las piraguas regresan a Alar del Rey con el 59 Descenso Internacional del Pisuerga

Las piraguas regresan a Alar del Rey con el 59 Descenso Internacional del Pisuerga