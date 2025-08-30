Pez Luna estrena 'aVuelos', una obra sobre la aventura de hacerse mayor El nuevo proyecto de Mercedes Herrero llega este sábado a la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León que se celebra en Ciudad Rodrigo

Pez Luna Teatro estrena aVuelos, su nuevo proyecto de Teatro Familiar, dentro de la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León que se celebra en Ciudad Rodrigo, principal muestra de arte escénico del occidente peninsular. Será hoy sábado 30 agosto a las 11 horas y a las 18.30 horas en la Sala Hermanas Misioneras – Santa Teresa de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Son variadas las ocasiones en que la creadora palentina Mercedes Herrero ha presentado sus proyectos en este importante evento teatral castellana leonés, bien con su anterior compañía Alkimia 130 o con su compañía actual Pez Luna Teatro. En esta ocasión, llegan con 'aVuelos', una obra que nace a partir del interés de la compañía en la relación entre la infancia y la vejez. Unos iniciando la vida, otras con ella acumulada en los bolsillos.

Legado, identidad, amor y despedida son los temas que sobrevuelan este proyecto. La pedagoga Lourdes Martín, acompañante del proyecto dice que 'aVuelos' «regala a la infancia un viaje lleno de música, ternura y alegría, donde los niños y niñas descubren que el amor de los abuelos es un refugio seguro y luminoso, enseña a valorar el vínculo que nos une con ellos y a comprender que, incluso en la despedida, su presencia sigue viva en la memoria y en el corazón».

En la obra una niña y un niño hacen lo que mejor saben, jugar. Imaginan cómo serán de mayores. Y el recuerdo de su abuelo y su abuela se cuela entre los riesgos y las risas. Al recordarles aparecen en el juego preguntas sin respuesta, canciones, palabras no dichas, huertas, máquinas de coser, rincones especiales en la casa del pueblo y adivinanzas no resueltas

Jugando, casi sin querer, desatan nudos e inquietudes no nombradas. La aventura de crecer. Cuando el juego termina vuelven a casa un poco más mayores.

La escritura a dos manos entre Mercedes Herrero y Patxi Vallés ha llevado a la compañía a levantar su primer texto teatral propio en ámbito familiar. Un reto y un deseo por parte de Pez Luna. Esta autoría supone un paso adelante en identidad creadora y un mayor acercamiento a ese diálogo con la infancia que impulsa a la compañía en su creación escénica familiar.

Otro de los retos de la compañía con 'aVuelos' era incorporar un mayor lenguaje corporal a la pieza, lo cual han conseguido acompañándose en el proceso de creación con el bailarín Francisco Macías en el inicio de la investigación de la obra y un acompañamiento coreográfico en la última fase de creación con la bailarina y directora de la compañía Includanza de la Fundación San Cebrián, Natali Camolez.

La cercanía en el proceso de creación del habitual compositor y músico Carlos Herrero, ha supuesto una imbricación delicada y generosa con el texto y la dramaturgia de la pieza.

En escena la actriz Mercedes Herrero, el actor Patxi Vallés, y cuatro personajes, nieta, nieto, abuela y abuelo. Un tránsito constante de personajes, manipulación de objetos y una escenografía compuesta por objetos que se transforman en diferentes espacios en breves instantes son las características fundamentales del proyecto. Pez Luna ahonda en su estilo con una delicada escenografía artesanal, madera, cartón, lazos y un par de sillas de sky, materias cercanas con usos mágicos.

Para la investigación de la temática, la compañía ha contado con la colaboración de los colegios Blas Sierra de Palencia y María Teresa Iñigo de Toro de Valladolid, dialogando con el alumnado sobre la vejez, la relación con sus abuelas y abuelos, y los cuidados que ambos se aportan.

La producción de la obra ha contado con una parte de financiación de la Junta de Castilla y León, la concesión de la residencia artística en el Centro Cultural Lecrac del Ayuntamiento de Palencia y la cesión de instalaciones de la Casa del Baile de la Universidad Rural del Cerrato de Tabanera de Cerrato.