Fiesta taurina de San Sebastián en Paredes de Nava. Manuel Brágimo

Paredes de Nava acogerá cuatro espectáculos taurinos a partir del sábado 13

Desde el Ayuntamiento de la localidad admiten la dificultad cada año mayor para organizar este tipo de eventos y defienden la pasión de los vecinos por los toros

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:57

Llega una de las citas más esperadas para los amantes del mundo taurino. Los grandes festejos de Paredes de Nava, dentro de la celebración de Nuestra Señora de Carejas y los benditos novillos, se desarrollarán del sábado 13 al martes 16, tanto en la plaza de toros como en el coso de San Juan. «Cada día es más difícil, cada día es más caro, cada día supone un mayor esfuerzo desde todos los puntos de vista», resumió el alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón.

«Pueblos como el nuestro tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para mantener la tradición de estos festejos, no la tradición de la gente y el vínculo que hay en Paredes al toro, sino las trabas burocráticas y cosas que cada vez lo hacen más difícil», aseveró, por su parte, el concejal de Festejos de Paredes, Jacob Nieto, quien señaló que en total se acogerán cuatro festejos. El concurso de recortes del sábado por la noche, «que es un éxito todos los años», contará con la ganadería Sánchez Herrero y «tratamos de traer a las figuras del recorte año tras año».

El domingo 14 es el turno de un gran festival mixto, que contará con un rejoneador (Ferrán Martín) y cuatro novilleros. Uno de ellos es el palentino Pedro Caminero, que reconoció su ilusión por «participar en estos festejos taurinos y además jugar en casa. Para mí es todo un privilegio poder estar y sentirme querido».

El coso de San Juan acogerá el lunes la exhibición de jóvenes promesas, con Juan Mari Rejón, Hugo Pérez Zapatero, ambos paredeños, junto con Daniel Ramiro Revenga, de Valladolid. Además todos los días que duran los festejos habrá suelta de vaquillas y tanto el lunes como el martes se sumará el encierro de novillos con la ganadería Sánchez Herrero.

Por último, el martes tendrá lugar la exhibición de damas del recorte con Sarita Ávila y Paula López, ambas de Castellón, a partir de las 17:30 horas en el coso de San Juan.

