El palentino Álvaro Curiel, galardonado en EE UU con el '40 Under 40 In Cancer'

La carrera profesional del investigador palentino Álvaro Curiel García (Palencia, 1987) sigue imparable en Estados Unidos, el país al que se mudó hace seis años ... para integrarse en la Universidad de Columbia, en Nueva York, donde forma parte de un equipo científico centrado en el estudio del cáncer de páncreas.

Así lo ha reconocido recientemente el premio '40 Under 40 in Cancer Award' que otorga las prestigiosas entidades médicas The Association for Value-Based Cancer Care (AVBCC), The National Community Oncology Dispensing Association (NCODA), Swim Across America, ONCare Alliance, FFF Enterprises, and CancerCare.

Se trata de unos galardones que reconocen las contribuciones que realizan en el campo del cáncer los líderes científicos emergentes menores de 40 años. De esta forma, este premio identifica a Curiel García como uno de los jóvenes profesionales en oncología más prometedores del país y apoya sus contribuciones para mejorar la vida de los pacientes de cáncer.

Curiel García llegó a Nueva York tras licenciarse en Biología y Bioquímica por la Universidad de Navarra y después de haber realizado su doctorado en tumores cerebrales en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de Madrid (CNIO). Desde que se instaló en Nueva York, sus esfuerzos han estado enfocados en el cáncer de páncreas, uno de los que peor diagnóstico tiene y con menor tasa de supervivencia.

De hecho, su investigación se encuadra en nuevos tratamientos personalizados para cada uno de los afectados ya que las posibilidades de mejora pasan por el uso de herramientas de secuenciación. Además, también desarrolla herramientas informáticas para ayudar a investigar los estudios que realizan en otros laboratorios médicos sin necesidad de usar análisis genómicos complejos o conocimientos de programación avanzada.

Un trabajo en equipo

Este experto oriundo de Palencia agradece este galardón y destaca el trabajo de todo su equipo, del que ahora él es la cabeza visible, pero que realiza una labor importantísima en la investigación de un cáncer que, asegura, es muy complejo y que tiene una tasa de supervivencia de entorno al 13%, muy por debajo de otros tumores.

La importancia de este premio pasa por la localización de nuevos científicos identificando así a las nuevas generaciones de investigadores. Ahora mismo, los últimos avances que han realizado en su laboratorio se focalizan en la búsqueda de tratamientos que modifiquen las características de las células cancerígenas, que tienden a 'escapar' de la quimioterapia o radioterapia.

«Tú tienes un cáncer que tiene unas características concretas y hay que ver, cuando le das un tratamiento, cómo cambia este tumor, qué cosas van mejor, qué cosas van peor dentro del cáncer y cómo nos puede ayudar eso a fomentar nuevos tratamientos o tratamientos combinados. En concreto, estamos trabajando en unos inhibidores para un gen que muta y presenta alteraciones en casi todos los pacientes», explica.

«La gracia de este gen es que se consideraba que no se podía alterar. Por la conformación de la proteína de este gen era muy complicado modificarlo, pero ahora se ha conseguido desarrollar unos compuestos que van específicamente contra ellos. En el laboratorio hemos experimentado con uno y estamos viendo qué es lo que le sucede al tumor cuando le das el tratamiento».

El joven resalta los buenos resultados que, de momento, se han obtenido. «El tratamiento está en ensayos clínicos con unos datos que no es que sean prometedores, es que yo nunca había visto algo así. Es algo espectacular y está casi en fase 3». El siguiente paso es ver de qué forma se puede combinar este tratamiento para que el paciente no desarrolle resistencia.

El objetivo final de todas estas investigaciones es mejorar la calidad de vida de los pacientes, alargar su tasa de supervivencia-que ha pasado del 5 al 13% en apenas 6 años y que este cáncer pueda llegarse a cronificar.