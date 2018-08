Palencia se vuelve 'instagramer' Andrea Valiente, en la pasarela Tres Pasos de Palencia. / Sergio Rodríguez La provincia se difunde en la red social gracias a las etiquetas y las ubicaciones NURIA SASTRE Palencia Lunes, 27 agosto 2018, 19:30

La fotografía cada vez está más de moda y Palencia no se iba a quedar atrás. Una de las redes sociales destinadas a este tipo de ocio es Instagram, donde cualquier usuario puede publicar sus imágenes y vídeos de apenas minutos sin la necesidad de ser un profesional.

A medida que la aplicación se ha ido haciendo más popular, la gente ha publicado más fotos de la capital y de la provincia. Un ejemplo es el festival de música Palencia Sonora, que arrancó en Instagram con 59 publicaciones en 2015, y en este año ha sumado 610 fotografías usando el hashtag #palenciasonora2018. Incluso su próxima edición ya cuenta con 19 publicaciones.

Los 'hashtags' sirven para poner etiquetas en las publicaciones, para que cuando otro usuario busque una palabra en Instagram pueda encontrar las diferentes fotografías a las que se les ha añadido esa palabra. Una de las etiquetas que más triunfa en Palencia es la de #palenciaconP, llegando a tener 2.179 imágenes, y se utiliza para potenciar los lugares de la provincia.

Aunque Palencia sea una ciudad pequeña, también tiene usuarios en Instagram que se hacen notar. Algunos de ellos son Ángela Franco de Osorno la Mayor, con el usuario @angelaosor, y Andrea Valiente de Palencia, @andreavaliente__ en Instagram. Estas dos chicas tienen alrededor de 6.000 seguidores a pesar de su corta edad, 20 y 17 años respectivamente. Son dos perfiles totalmente distintos, lo que demuestra que no hay un estilo definido para triunfar en esta red social.

A pesar de que sus cuentas son bastante distintas, ambas están de acuerdo en que hay que tener un estilo propio en la cuenta para hacerse notar con una gran constancia, tanto publicando como dando 'me gusta'. «Es bueno que las publicaciones sigan una misma dirección, que el perfil esté cuidado y no se convierta en un popurrí porque es muy importante dar a entender que tienes tu propio estilo», aseguró Ángela. También coinciden en el tipo de fotografías que más 'me gusta' pueden tener. Esas son las que son al aire libre, y si hay agua de por medio, mucho mejor. «Las publicaciones que más pueden gustar al público son las que se hacen en la piscina o en el mar porque el color azul transparente es algo que capta la atención», explicó la palentina.

Esto quiere decir que el cuidado y tratamiento de la imagen también es importante. Para ello, estas dos chicas editan sus fotos con distintos programas, como Vsco o Lightroom, para resaltar sus rasgos y crear un ambiente más agradable al ojo. Las fotos con más 'me gustas' que tienen estas jóvenes son con 1.196 'likes', en el caso de Ángela, y 1.862 en una publicación de Andrea.

Imagen de la 'story' de Ángela Franco, con más de 2.000 visualizaciones. / @angelaosor

Los 'selfies'

Ambas están de acuerdo en que las fotografías que más interés despiertan son las que están hechas con cámaras, pero no siempre alguien puede sacar una foto. Para estas ocasiones, la gente se hace fotos a sí misma, también conocidas como 'selfies'. Para que gusten este tipo de imágenes también hay trucos y preferencias. «Los 'selfies' te los puedes sacar con la cámara frontal o en frente de un espejo y yo suelo utilizar esta última opción cuando me gusta cómo voy vestida ya que mi cuenta va más dirigida al sector de la moda», aseguró Ángela.

Otra faceta que cada vez tiene más fuerza en Instagram son las historias. Las 'stories' son una parte de la aplicación donde se puede publicar las fotos que se deseen y saber quién ha visto la imagen, pero caducan a las 24 horas. «Ahora estoy ganando más seguidores con las historias, sobre todo con una que hice explicando cómo editaba mis fotos. Mi 'story' más seguida tiene unas 2.000 visualizaciones», añadió Ángela.

Muchos instagramers, influencers y youTubers han pasado de ser aficionados a las redes sociales a convertirse en profesionales, un paso que tanto a Ángela como Andrea les encantaría dar, pero complementado con otro que las de 'mayor seguridad'. «Aunque siendo instagramer, mucha gente te puede llegar a conocer, lo veo como un trabajo a corto plazo, ya que tiene muchas inseguridades porque dependes de que la gente continúe siguiéndote y de mantener a los que tienes», apostilló Ángela. Los sorteos y colaboraciones también son otro factor que arrasa en Instagram, y tanto a la osornense como a la palentina no las importaría hacer una colaboración con alguna marca de maquillaje o ropa, ya que sus perfiles están enfocados a este tipo de aficiones. «Con un sorteo de maquillaje de la marca Rimmel que hizo Dulceida en su Instagram, decidí participar y al final fui la ganadora», explicó Andrea.

Ganadora del sorteo Rimmel

Gracias a ser la ganadora del sorteo, Andrea empezó a crecer en Instagram. Los comienzos de Ángela fueron distintos, ya que tuvo que volverse a hacer otra cuenta ya que le habían robado la primera. «Cuando empecé tenía pocos seguidores, los del pueblo, mis amigos, los de clase... Pero un día empecé a seguir a gente que se dedicaba a subir ropa y a usar etiquetas y, a partir de eso, la gente comenzó a seguirme», apuntó la osornense.

Palencia está luchando por abrirse un hueco en el mundo del turismo, algo para lo que se podrían usar más las redes sociales. «Algunas de mis fotografías son en la pasarela de la ciudad y gustan bastante porque hay colores bastante neutros, como el gris, pero también hay otros sitios bonitos en la ciudad como la Catedral», explicó Andrea. Como Ángela es de Osorno, tiene otras propuestas para potenciar la provincia. «Cuando salgo de mi pueblo y voy a otro, aprovecho los sitios más bonitos para hacerme alguna fotografía y luego pongo la ubicación para que mis seguidores sepan de dónde es», añadió Ángela.

«Palencia puede llegar a tener mucho potencial y hacerse conocida en Instagram, pero para conseguirlo, las cuentas que tienen bastante seguidores tendrían que 'promocionar' la provincia, utilizar etiquetas, poner la ubicación y habría que apoyar a aquellos usuarios que se dedican a publicar lugares y rincones de Palencia», concluyeron.