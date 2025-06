El Palencia CF se viste de gala para presentar la campaña de socios y las directrices del proyecto

Adrián García González Palencia Martes, 17 de junio 2025, 09:55 Comenta Compartir

'Volver a sentir'. Tres palabras que son más que un lema, son una declaración de intenciones del Palencia CF para la próxima temporada. El club morado ha encendido la chispa de un nuevo curso con el lanzamiento de su campaña de abonados y la puesta de largo de su nuevo técnico, Jorge Calvo 'Marchena', en la I Gala del Palencia en el cine Ortega. La entidad busca recuperar la pasión en La Balastera tras una temporada muy negativa en cuanto a lo deportivo, donde el equipo quedó a las primeras de cambio apeado de la lucha por los puestos de 'play-off'.

La gala estuvo conducida por Elena León y contó con entrega de galardones. El club homenajeó al entrenador Álex Corral Hors –que se marcha al Girona–, con quien comenzó la aventura de Maristas y ha derivado en la actual cantera morada. La celebración contó también con presencia de la primera plantilla, con un reconocimiento para los tres jugadores que han disputado más de 80 encuentros con la camiseta morada (Capi, Jesús Torres y Adrián Calvo). El premio de la cantera fue para el prebenjamín, Alevín A y B, e infantil A, merced a sus fantásticas temporadas. Además, hubo una especial mención a la Copalentina, primera competición internacional femenina impulsada por el club y que se disputará en Palencia del 25 al 29 de este mes.

Ampliar El presidente, a la derecha, y el entrenador, este lunes en la gala del Palencia CF. Manuel Brágimo

La nueva campaña de abonados ya está en marcha. Los aficionados pueden abonarse o renovar su compromiso a través de la página web o en las oficinas del club. Los precios serán los mismos que la pasada campaña, 120 euros para nuevos abonados y 90 euros para las renovaciones en categoría adulto; los jubilados (100 euros nuevos, 75 euros las renovaciones), mismas tarifas que para los jóvenes, los discapacitados (con más del 65%) tendrán un carnet especial al precio de 50 euros y los menores de 14 años entrarán gratis. Como novedad, los aficionados podrán adquirir un carnet para disfrutar los partidos desde el palco a un precio de 500 euros.

El club presentó su nueva junta directiva, que seguirá presidida por Sadok Moumni (que además dirigirá el área de comunicación, marca y jurídica), y que estará acompañado por Luis Aguado (área operativa y logística), Alberto González (director de cantera), Jorge Calvo 'Marchena' (entrenador del primer equipo), Emilio Iglesias (secretario técnico), Samuel García (área comercial y de negocios), Kike Royuela y Julen Anaya (área institucional), Javier Sobrino (área social y comunidad), Guillermo Treviño (área internacional) junto con Laura Álvarez y Fidel Ulloa (área administrativa y federativa), mientras que los vicepresidentes serán Samuel García y Kike Royuela. «El club entra en una fase decisiva para consolidar lo que hemos construido y proyectarnos hacia un futuro aún más ambicioso. Contamos con un equipo humano excepcional y la mayoría de ellos palentinos», afirma Sadok Moumni.

«Queremos un equipo con mezcla de veteranía y juventud palentina, con un núcleo fuerte y con hambre e ilusión»

El gran protagonismo fue para Marchena. «Estos primeros días las sensaciones están siendo muy positivas y estoy ilusionado con este gran reto, que es venir a un equipo de capital de provincia con unos objetivos tan ambiciosos como los del Palencia. Me llama la atención la ilusión que me generó el presidente desde un primer momento. Él pensaba que debía ser la persona indicada para este cargo y yo me muevo por este tipo de cuestiones», reconoció.

El técnico madrileño apuesta por un grueso de jugadores con experiencia y la ilusión de los jóvenes para tratar de conseguir el ascenso. «Las bases del proyecto deben ser parecidas a las de Tordesillas en cuanto a lo que es la idea general de confección de plantilla. Allí contábamos con menos medios en cuanto a captación de jugadores y aquí podemos traer gente de fuera si hay ciertos perfiles que no se adaptan a lo que buscamos. Queremos un equipo con mezcla de veteranía y juventud palentina, con un núcleo fuerte con hambre e ilusión para tratar de estar lo más arriba posible y ascender», argumentó.

Completar la plantilla

El Palencia CF trabaja en el mercado de fichajes para completar la plantilla. Sadok Moumni realizó la primera parte del trabajo al renovar algunos del bloque de la temporada pasada y ahora será Marchena el encargado de terminar la plantilla. «El perfil y la columna vertebral que estamos buscando es sentar una base en ciertas posiciones fundamentales como la de central, el mediocentro, el punta o el extremo titular. Son perfiles muy determinados, con unas capacidades y donde no nos podemos equivocar. El mercado es muy largo y tampoco nos queremos precipitar», expuso el nuevo técnico morado.

El nuevo proyecto del Palencia CF nace con la presión de estar obligado a luchar por el ascenso. «Bienvenida sea la presión por ascender. Otra cosa muy diferente es sufrir la presión por no descender, donde estás al límite y sabes que pierdes una categoría. A mi llegada a Tordesillas, lo mínimo que se buscaba era estar en 'play-off' y en dos temporadas hemos conseguido las dos mejores clasificaciones históricas del club. Estoy muy convencido de que vamos a conseguir los objetivos propuestos y que el Palencia conseguirá ser el club principal de la ciudad y ascender a Segunda RFEF», concluyó.