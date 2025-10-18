El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Asistentes a la reunión contra las pantallas acústicas y en favor del soterramiento. Lucía Burón Cabrero

Palencia se movilizará el 6 de noviembre para exigir el soterramiento

La Federación de Vecinos impulsa una concentración ciudadana para reclamar la integración ferroviaria y rechazar la instalación de pantallas acústicas

José María Díaz

José María Díaz

Palencia

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:30

Comenta

Si se construye el soterramiento, las pantallas acústicas no harán falta. Y bajo esta premisa se desarrollará la concentración de protesta que ha convocado la ... Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Palencia para el próximo 6 de noviembre, a las 20:00 horas, con el fin de presionar al Estado para que se cumpla el estudio informativo sobre la integración del ferrocarril en la capital palentina que se aprobó en el año 2010. Ese documento oficial recoge como la solución más adecuada para las condiciones urbanísticas de Palencia la ejecución de un soterramiento de las vías del tren, con una extensión de 2.740 metros, entre la zona de Los Tres Pasos y la calle Matías Nieto Serrano, en el barrio de Santiago.

