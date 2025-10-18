Palencia se movilizará el 6 de noviembre para exigir el soterramiento

Si se construye el soterramiento, las pantallas acústicas no harán falta. Y bajo esta premisa se desarrollará la concentración de protesta que ha convocado la ... Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Palencia para el próximo 6 de noviembre, a las 20:00 horas, con el fin de presionar al Estado para que se cumpla el estudio informativo sobre la integración del ferrocarril en la capital palentina que se aprobó en el año 2010. Ese documento oficial recoge como la solución más adecuada para las condiciones urbanísticas de Palencia la ejecución de un soterramiento de las vías del tren, con una extensión de 2.740 metros, entre la zona de Los Tres Pasos y la calle Matías Nieto Serrano, en el barrio de Santiago.

Esta concentración, que se iniciará ante las puertas de la estación de trenes, en el parque de los Jardinillos, se trasladará después hasta el edificio de la Subdelegación del Gobierno, en la avenida Casado del Alisal, con el fin de instar al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) y a los responsables del Ministerio de Transportes a que cumplan con las especificaciones del estudio informativo de 2010, así como con el contenido del estudio informativo del proyecto del Ave a Cantabria, aprobado en el año 2018, en el que se reitera el soterramiento del ferrocarril a su paso por Palencia como única solución posible para la integración del trazado ferroviario en la trama urbana de la capital palentina.

La convocatoria ha partido de una reunión de trabajo para analizar la situación ferroviaria en la ciudad de Palencia, que se desarrolló en la tarde del pasado jueves en la sede del Ateneo (junto a la Catedral). En la reunión, a la que asistieron alrededor de 150 personas, participaron también representantes de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Palencia, que mostraron su apoyo a las reivindicaciones expresadas por los vecinos.

La protesta discurrirá bajo el lema 'No a las pantallas. Soterramiento ya', frase con la que se pretende recoger las dos grandes reivindicaciones de la ciudadanía de Palencia referidas al problema de la barrera ferroviaria. «En la reunión quedó muy clara la negativa de toda la ciudad a la instalación de esas pantallas acústicas que quiere colocar Adif a lo largo de todas las vías. Se suponen que son para reducir el impacto sonoro del tráfico de los trenes, pues bien, si se cumple con el estudio informativo y se construye el soterramiento, tal y como está aprobado, primero en 2010 y después en 2018, no hacen falta esas pantallas. Eso es lo que le queremos transmitir a Adif y al Gobierno«, explicaba Cristina Martín, presidenta de la Asociación de Vecinos de San Antonio y una de las impulsoras de la reunión.

«Lo importante es que hemos visto que todos estamos de acuerdo. Las asociaciones de vecinos, los grupos políticos, la Asociación del Soterramiento, todos estábamos representados y la opinión era la misma. Reclamamos algo a lo que tenemos derecho, no es un capricho ni una ocurrencia. Nos lo merecemos porque así está aprobado en los estudios informativos, que son normas que deben cumplirse», señalaba la representante vecinal, quien animaba a todos los ciudadanos de Palencia a sumarse a la concentración del 6 de noviembre.