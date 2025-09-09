La Asociación del Soterramiento llama a la movilización contra las pantallas acústicas del ferrocarril La plataforma recuerda que las obras ya se han adjudicado y que un muro opaco «más alto que el de Berlín» atraverá la ciudad de norte a sur

«Hoy los hechos nos dan la razón: los muros serán permanentes, como venimos advirtiendo una y otra vez desde hace meses». Con esta contundencia se manifiesta la Asociación en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia, que ha difundido un comunicado en el que alerta de la próxima colocación de pantallas acústicas a lo largo del trazado ferroviario en la ciudad de Palencia, en el que pide además a los palentinos que se movilicen contra esta medida.

«Llamamos a toda la ciudadanía a movilizarse para exigir lo que ya estaba aprobado, lo que es viable, legal y lo que merecemos al ser un derecho adquirido: el soterramiento de las vías en Palencia», recalcan en el comunicado, en el que insisten en que la colocación de estas pantallas por parte de Adif es un proyecto «jamás aprobado, por tanto, contrario a la legalidad del Estudio Informativo de 2010».

La plataforma que defiende el soterramiento recalca que esos estudios informativos aprobados en los años 2010 y 2018 «no son un capricho, son de obligado cumplimiento en la construcción de cualquier obra que transcurra en el tramo afectado por dicho estudio» e insiste en que la decisión de colocar pantallas acústicas para minimizar el impacto sonoro de la llegada de los trenes a Palencia no fue contemplada en esos estudios, ya que se optó como medida más adecuada por el soterramiento de las vías.

La asociación se muestra también muy crítica con el Ayuntamiento de Palencia, dado que Adif ha avanzado en la contratación de los trabajos para la colocación de esas pantallas, con la adjudicación a diversas empresas el pasado mes de abril, con un plazo de ejecución de nueve meses, «cosa que el Ayuntamiento desmintió y dejó en una mera reforma del vallado actual con un muro de sólo medio metro de alto, aprovechando para desacreditar a esta asociación».

Sin embargo, desde esta plataforma se insiste en que no se trata de una reforma del vallado, sino de una modicación integral que consistirá en colocar una muralla opaca de planchas de metal sobre un pequeño muro, que, en algunos puntos, se completará con elementos de metacrilato. «Se trata de pantallas metálicas opacas instaladas a lo largo del trazado de las vías, rematadas algunas de ellas con láminas de metacrilato instaladas en su parte superior, con alturas que, en total, en algunos tramos ascienden hasta los 7,70 metros, contando con el murete de hormigón de 70 centímetros de altura sobre el que se asientan, es decir, más del doble de la altura del derribado Muro de Berlín».

También recalcan en el comunicado que la actuación se extenderá de norte a sur de la ciudad, a lo largo de todo el trazado ferroviario. «Los tramos previstos afectan a la práctica totalidad de la ciudad, en algunos casos en ambos márgenes de las vías. En determinados puntos se levantarán cientos de metros continuos de muro, de hasta 7,70 metros de altura, con un efecto demoledor: división y fragmentación social, enorme impacto visual, oscurecimiento de viviendas y la conversión de Palencia en un gueto partido por el tren, acrecentando la brecha entre ambos lados de la vía y afectando gravemente a la imagen de la ciudad en toda su longitud».

La asociación señala también que el equipo de gobierno municipal del PSOE, tras haber mantenido diversas reuniones con los dirigentes de Adif, era conocedor del proyecto, que «ha ocultado a la ciudad». Del mismo modo, insisten en que la única solución válidad para minizar el impacto del tránsito ferroviario en la ciudad de Palencia es el soterramiento de las vías del tren. «Es la única solución eficaz y legal, y que el remedio para el ruido nunca fueron las pantallas, sino el soterramiento».