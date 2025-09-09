El nuevo Subdelegado del Gobierno confía en un acuerdo con Adif para reducir el impacto de las pantallas acústicas Eduardo Santiago señaló que también debe tenerse en cuenta el derecho al descanso de los vecinos

El nuevo subdelegado del Gobierno en Palencia, Eduardo Santiago, quiso abordar durante el acto de su toma de posesión la polémica surgida en torno a las pantallas acústicas que Adif planea instalar en la capital palentina. Santiago aclaró que las pantallas que se han venido colocando a lo largo de las últimas semanas están asociadas a las obras de mejora del Ave en la zona sur de la ciudad de Palencia y recalcó que, por lo tanto, «son provisionales». Pero también enfatizó la necesidad de que se alcance un acuerdo entre el Ayuntamiento de Palencia y Adif para diseñar una solución definitiva, funcional y estéticamente adecuada al trazado del ferrocarril a lo largo de la ciudad.«Confío en que el Ayuntamiento y Adif llegarán a un entendimiento para lograr un diseño óptimo, tanto de la infraestructura como de su ubicación, para que no actúe como una barrera», afirmó Santiago.

En respuesta a los periodistas, Eduardo Santiago descartó que las pantallas no se vayan a instalar, pero insistió en buscar una «solución más amable» que minimice el impacto visual. «Hay zonas donde se pueden instalar para reducir el impacto y, al mismo tiempo, garantizar el descanso de los vecinos, que es el objetivo principal», recalcó el subdelegado del Gobierno.

Por su parte, la alcaldesa, Miriam Andrés, quiso restar gravedad a la polémica y señaló que no hay ninguna noticia nueva al respecto. «No hay nada nuevo, la noticia no es noticia, ya lo sabemos todos»,, manifestó la regidora, que recientemente ha mantenido un encuentro con los dirigentes de Adif para analizar las diferentes obras que el administrador ferroviario ejecuta en la ciudad o tiene previsto llevar a cabo en los próximos meses. «Sabéis que estamos ahí en plena batalla con Adif», recordó Miriam Andrés, quien, sin embargo, señaló que no hay ningún cambio con respecto a los posicionamientos de ambas administraciones.