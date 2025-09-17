El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Reunión del equipo de gobierno con las asociaciones de vecinos. El Norte

El Ayuntamiento y los vecinos se unen contra las pantallas acústicas

El equipo de gobierno socialista mantiene un encuentro con el movimiento vecinal para formar un frente común ante las obras de Adif en la capital

El Norte

El Norte

Palencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:49

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, acompañada por el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, y la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Charo García, ha mantenido una reunión con representantes de las asociaciones de vecinos en el salón de plenos del Ayuntamiento, para abordar las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) está llevando a cabo o planea ejecutar en la ciudad, especialmente aquellas relacionadas con el trazado del ferrocarril.

Durante la reunión, se destacó la importancia de formar un frente unido para proteger los intereses de Palencia. Tanto el Consistorio como los representantes vecinales coincidieron en la necesidad de que todos los barrios trabajen juntos ante proyectos que afectan al conjunto de la ciudad.

El foco principal de preocupación se centra en las pantallas acústicas previstas por Adif, cuya instalación tanto el Ayuntamiento como los vecinos están decididos a impedir por todos los medios legales posibles. Además, se abordó la situación de la obra en el Camino Viejo de Husillos, a la espera de las resoluciones judiciales que determinen su futuro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  2. 2

    Dos detenidos en una nueva reyerta con machetes y espadas ninja entre bandas latinas en Valladolid
  3. 3

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  4. 4

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  5. 5

    Las empresas de Valladolid no encuentran trabajadores: el 88% tiene problemas para cubrir vacantes
  6. 6

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  7. 7 Detenida una casera por expulsar a su inquilino sin ningún motivo
  8. 8 La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico
  9. 9

    Los 30 años de activismo en Valladolid de los detenidos por saltar al recorrido de La Vuelta
  10. 10 Las elecciones en Castilla y León se celebrarán el 15 de marzo si no se adelantan las generales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Ayuntamiento y los vecinos se unen contra las pantallas acústicas

El Ayuntamiento y los vecinos se unen contra las pantallas acústicas