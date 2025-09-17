El Ayuntamiento y los vecinos se unen contra las pantallas acústicas El equipo de gobierno socialista mantiene un encuentro con el movimiento vecinal para formar un frente común ante las obras de Adif en la capital

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, acompañada por el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, y la concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Charo García, ha mantenido una reunión con representantes de las asociaciones de vecinos en el salón de plenos del Ayuntamiento, para abordar las obras que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) está llevando a cabo o planea ejecutar en la ciudad, especialmente aquellas relacionadas con el trazado del ferrocarril.

Durante la reunión, se destacó la importancia de formar un frente unido para proteger los intereses de Palencia. Tanto el Consistorio como los representantes vecinales coincidieron en la necesidad de que todos los barrios trabajen juntos ante proyectos que afectan al conjunto de la ciudad.

El foco principal de preocupación se centra en las pantallas acústicas previstas por Adif, cuya instalación tanto el Ayuntamiento como los vecinos están decididos a impedir por todos los medios legales posibles. Además, se abordó la situación de la obra en el Camino Viejo de Husillos, a la espera de las resoluciones judiciales que determinen su futuro.