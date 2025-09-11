Vamos Palencia insiste en que el soterramiento es «la única alternativa» La formación localista pide a los palentinos que se unan en la defensa del hundimiento de las vías como solución a la barrera del ferrocarril

El Norte Palencia Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:02 Comenta Compartir

La formación localista Vamos Palencia ha difundido un comunicado en el que insiste en su defensa del soterramiento de las vías del tren como «única alternativa posible» para la integración ferroviaria en la ciudad de Palencia.

Vamos Palencia se posiciona también firmemente contra la instalación de una barrera de pantallas acústicas para reducir los niveles sonoros, ya que entienden que es «un parche improvisado» para sustituir la medida que debería llevarse a cabo, que es el hundimiento de las vías, que, según insisten, «es la única alternativa justa y definitiva«.

«La construcción de muros que dividen barrios, rompen la cohesión urbana y condicionan el desarrollo de nuestra ciudad no puede ser la respuesta. Palencia merece un proyecto que integre, que conecte y que piense en las próximas generaciones», se recoge en el comunicado, en el que también se agradece el trabajo de la Asociación en Defensa del Soterramiento en la lucha judicial en favor del hundimiento del trazado ferroviario.

Asimismo, reclaman la unidad de la ciudadanía en torno a este proyecto, que consideran prioritario para el futuro desarrollo de Palencia. «Es el momento de alzar la voz, juntos, para exigir el soterramiento. Es el momento de decidir qué Palencia queremos construir. El futuro de nuestra ciudad está en nuestras manos. Si permanecemos pasivos, otros decidirán por nosotros. Pero si actuamos unidos, Palencia puede lograrlo», afirman.