La oposición ensalza el carácter conciliador de David Vázquez en el Ayuntamiento de Palencia De izquierda a derecha, Juan Pablo Izquierdo (Ciudadanos), Juan Gascón (Ganemos), Miriam Andrés (PSOE) y David Vázquez. / Antonio Quintero PSOE, Ciudadanos y Ganemos coinciden en señalar al fallecido como una persona muy válida EL NORTE Palencia Viernes, 28 septiembre 2018, 18:01

«Ante todo se ha ido una buena persona». Con esta frase quiso resumir Miriam Andrés, candidata del PSOE a la alcaldía, lo que supuso para ella la noticia del fallecimiento del primer teniente de alcalde de Palencia, David Vázquez, al que catalogó como una persona joven a la que no había cambiado la vida política. «Este mundo aún no le había matado la ingenuidad. Era de esas personas con las que es muy fácil tener muy buena relación. Es una enorme pérdida para la corporación municipal», sentenció Miriam Andrés.

Su carácter conciliador fue el aspecto que más ensalzaron todos sus adversarios políticos, y el portavoz de Ciudadanos y presidente de la comisión de Hacienda, Juan Pablo Izquierdo, quiso destacar su cercanía. «Era un chaval muy válido, bien formado y educado. He tenido que negociar mucho con él en la comisión y solo puedo decir que era una persona cercana, con un discurso muy entendible. Con él se podía llegar a acuerdos porque era una persona muy lógica. Tenía un futuro político muy prometedor. No llego a entender qué ha podido pasar», apuntó Izquierdo, que piensa que el Ayuntamiento va a perder un gran activo con el fallecimiento de David Vázquez. «El equipo de Gobierno pierde a un hombre joven, con ilusión por mejorar las cosas, y nos va a costar mucho digerir este palo a todos», añadió el portavoz de Ciudadanos, con el que Vázquez ha tenido que negociar en numerosas ocasiones en busca de apoyos, ya que el PP gobierna en Palencia en minoría.

El portavoz de Ganemos, Juan Gascón, se mostró muy afectado por el fallecimiento de un hombre con el que chocaba mucho en los plenos, pero al que respetaba profundamente. «No tengo palabras. Se me ha quedado un nudo en la garganta porque ha sido un golpe muy duro. Al margen del debate político que pudiéramos tener, siempre estaba el respeto a la persona», explicó Gascón, que no dudó en señalar que mantenía una buena relación personal con el fallecido y que su hueco se va a notar en el Consistorio. «Es una pérdida muy grande. Era un concejal con capacidad, que llevaba las áreas de Hacieda y Personal, que en la etapa anterior eran llevadas por concejales distintos. Pero el vacío político que va a dejar será mucho más pequeño que el personal, que va a ser enorme. Era joven, transmitía vitalidad y no sabemos qué es lo que ha podido suceder», concluyó Gascón.