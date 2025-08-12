El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los operarios observan cómo la grúa sube una de las vigas al tejado de Palacio Episcopal, este lunes.

Los operarios observan cómo la grúa sube una de las vigas al tejado de Palacio Episcopal, este lunes. Marta Moras
Palencia

El Museo Diocesano se ampliará a todo el Palacio Episcopal tras las obras de la cubierta

La reforma del tejado de 2.000 metros cuadrados y que asciende a más de un millón de euros dejará un nuevo piso diáfano

Esther Bengoechea

Esther Bengoechea

Martes, 12 de agosto 2025, 07:31

La mitad del Palacio Episcopal permanece desde mayo cubierto de andamios, tanto por el exterior como por el interior a través del patio. La otra ... mitad se andamiará cuando concluya esta primera parte de la intervención, que sustituirá la cubierta. Esta obra de gran envergadura, que asciende a 1.115.000 euros y es sufragada íntegramente por la Diócesis de Palencia, la está llevando a cabo la empresa Rivero, con un plazo de ejecución de un año. Y, a la vez que se sustituye todo el tejado, de 2.100 metros cuadrados, se limpian las fachadas y se soluciona el problema de los balcones, con un fallo de diseño de evacuación de aguas.

