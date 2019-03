Una mujer denuncia por 'okupa' a un cura en Palencia

18.000 euros de los fondos que no aparecieron

José Pérez Bergara, el párroco de Ruente apartado en 2011 por el obispo de Santander, por aquel entonces Vicente Zamora, en una decisión que no fue ajena a una denuncia en el juzgado presentada contra el sacerdote por la empresa constructora 'Cosver', de Cabezón de la Sal, a la que adeudada desde hace más de un año 38.000 euros por el arreglo del tejado de la parroquia de San Julián en Ucieda. La reclamación de este pago destapó el hecho de que los 18.000 euros que había en los fondos de la iglesia de esta localidad no aparecían.

En declaraciones a El Diario Montañés, José Pérez Bergara afirmó en ese momento que «tengo mucho respeto a la Iglesia, con la que he trabajado durante muchos años, pero guardo silencio porque son cosas muy personales entre el obispo y yo y entre los constructores y yo. Si me tienen que llevar a juicio, que me lleven. Son cosas mías muy personales, que no tengo que decir a nadie». Sobre el destino de los 18.000 euros que tenía en depósito de la parroquia, solo dijo: «Ya he dado las explicaciones oportunas a quien tenía que dárselas».