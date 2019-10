Marta Domínguez no acude al examen para policía local de Palencia, que reúne a 404 de los 574 admitidos Los aspirantes esperan a que se pronuncie su nombre para entrar en el aula. / Antonio Quintero La ausencia de la exatleta, de 44 años, fue la anécdota de una jornada en la que los opositores comenzaron su carrera en busca de una de las 42 plazas ofertadas MARCO ALONSO Palencia Viernes, 18 octubre 2019, 22:23

El campus de La Yutera ha vivido esta tarde una jornada de exámenes en la que los protagonistas no eran los habituales universitarios, sino aspirantes a Policía Local que comenzaron su larga carrera por hacerse con una de las 42 plazas que oferta el Ayuntamiento de Palencia, a las que finalmente no optará Marta Domínguez, que no acudió al examen, pese a encontrase en la lista de admitidos.

La excorredora palentina estaba encuadrada dentro del aula 4 junto a otros 55 aspirantes, y alguno de ellos mostró interés por saber el lugar en el que se sentaría la que otrora fue proclamada como mejor atleta española de todos los tiempos. No obstante, Domínguez volvió a hacer lo mismo que en abril de 2018, cuando estuvo en la lista de los 173 aspirantes a un examen de la Policía Local al que tampoco se presentó. Aunque en 2016 sí opositó a policía nacional, pero suspendió el examen teórico tras aprobar con nota las pruebas físicas.

El sentir general de los aspirantes que salieron esta tarde del examen es que la prueba no tuvo una gran dificultad. No obstante, los aspirantes tendrán que atravesar por un proceso que no acabará hasta julio del año que viene para poder vestir el uniforme de policía local, pero como agentes en prácticas. Los participantes en el proceso tuvieron cincuenta minutos para responder a cincuenta preguntas y cinco más de reserva que fueron extraídas de un temario con tres áreas. La primera de ellas corresponde a derecho administrativo, constitucional y policial; la segunda tiene que ver con tráfico y derecho penal; mientras que la tercera y última es la más complicada para los aspirantes de fuera de Palencia, ya que tiene que ver con las ordenanzas municipales, monumentos, calles, historia del municipio y el régimen orgánico del Ayuntamiento.

Aquellos que consigan sacar una nota de 5 o superior en esta primera prueba podrán pasar a la siguiente: un supuesto práctico que se realizará la primera semana del mes que viene y que será el preludio de las pruebas físicas, que se llevarán a cabo en las instalaciones del Campo de la Juventud. Estas pruebas constarán de una carrera de velocidad de 60 metros; otra de resistencia de 1.000 metros; una prueba de 25 metros a nado; lanzamiento de balón medicinal y salto de longitud.

El objetivo es acabar el proceso de selección antes de fin de año y que los seleccionados entren en la academia el 10 de febrero después de haber pasado a su vez un test de personalidad adecuado a las necesidades del puesto a desarrollar, unos tests psicotécnicos y un reconocimiento médico.

Tras el largo proceso de selección y preparación, los nuevos agentes estarán listos para conocer el cuartel de Palencia, algo que no sucederá hasta el mes de julio, ya que el proceso de formación en la academia finalizará el 30 de junio de 2020, y no será hasta ese momento cuando los aspirantes comiencen sus tres meses de prácticas, por lo que no estarán operativos hasta dentro de un año, a mediados de octubre de 2020. Esto supone un contratiempo de primer orden para el cuerpo, tal y como relató ayer el intendente, Luis Miguel Palacios. «Tendremos que trabajar los que somos ahora, 79, si entraran los cinco que se han presentado de movilidad seríamos alguno más, pero hay previstas tres o cuatro jubilaciones», afirmó el intendente poco antes de señalar que el proceso de selección que arrancó ayer no servirá para cubrir los puestos necesarios en el cuartel. «Con 42 más nos iremos a unos 120, así que nos faltarían casi treinta personas más. El año que viene o el siguiente deberían de salir otras diez o quince plazas», afirmó Palacios.