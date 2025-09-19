Magaz vive con intensidad las fiestas de la Virgen de Villaverde

Luis Antonio Curiel Palencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 12:24 Comenta Compartir

Magaz de Pisuerga ha despedido recientemente sus fiestas en honor a la Virgen de Villaverde. Unos días que los magaceños han vivido con intensidad, con diversas actuaciones que han hecho las delicias de todos los vecinos y visitantes, que han lucido un vistoso pañuelo amarillo conmemorativo de estas fiestas.

Los actos religiosos comenzaron con el traslado de la patrona desde la ermita hasta la parroquia, que estuvo acompañada por los danzantes de la localidad. A continuación, tuvo lugar la tradicional ofrenda floral a la Virgen de Villaverde. Acto seguido, se celebró el pregón festivo a cargo de Elena Diez Pérez, que hizo un canto a la tierra donde nació y a animó a todos los vecinos a mantenerse fieles a la tradición. Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Patricia Pérez Blanco, fue la encargada de presentar a las damas y galanes de 2025. Las damas Andrea Martínez, Leyre García, Leyre Izquierdo y Lucía Simón estuvieron acompañas de los galanes Álvaro de la Puente, David Guerrero y Hugo Román. Todos ellos asumieron con especial ilusión el papel de representar a los jóvenes de Magaz de Pisuerga. «Hoy toca dar las gracias a estos jóvenes de nuestro pueblo que han querido ser la cara visible de la juventud y de las fiestas. Les agradecemos su generosidad para continuar con esta tradición y les animamos a que siempre se sientan orgullosos de ser de Magaz de Pisuerga», señaló la regidora magaceña momentos antes de imponerles las bandas. En este contexto, se impusieron las escarapelas a las peñas. Después del acto, los vecinos disfrutaron del ambiente festivo con la orquesta 'La Fuerza'.

Con motivo de la festividad de la Natividad de la Virgen, los magaceños honraron a su patrona, la Virgen de Villaverde, que estuvo acompañada de las damas y galanes de las fiestas. Una celebración a la que asistieron las diversas autoridades y en la que los magaceños expresaron su devoción a la Patrona. Durante las fiestas, los vecinos también recordaron a todos los difuntos de la localidad en una emotiva eucaristía y despidieron a la Virgen de Villaverde con el deseo de encontrarse nuevamente el próximo año. Una despedida que estuvo acompaña por los danzantes de la localidad que acudieron hasta la Ermita, donde los vecinos disfrutaron de una chorizada y la actuación musical a cargo del grupo 'Carlos Soto Folk'.

Ampliar Procesión con la imagen de la Virgen.

La localidad ha contado durante las fiestas con la tradicional tirada al plato que cada año organiza la Armería San Huberto. La música también ha sido protagonista de estos días festivos con actos únicos como el Festival 'Allende El Folk', el primer festival de 'folktrónica' de España, además de diversos juegos y campeonatos, hinchables, el tradicional homenaje a los mayores, el concurso de tapas, la paellada popular, la pancetada y otros actos que han contado con gran afluencia de público. «Desde el Ayuntamiento, agradecemos la especial colaboración de los vecinos y las peñas en los diversos actos programados. Las peñas dan color y alegría a estos días festivos y su implicación nos ha permitido disfrutar de unas fiestas muy especiales», indicó Patricia Pérez, alcaldesa de la localidad.

Magaz de Pisuerga ha disfrutado de sus fiestas en honor a la Virgen de Villaverde, que ya ha vuelto a su ermita. Un regreso en el que ha estado acompañada por los danzantes, que volverán a lucir sus mejores galas el próximo año para danzar a San Mamés en agosto y a la Virgen de Villaverde en septiembre.