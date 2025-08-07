El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Magaz de Pisuerga se rinde a San Mamés en sus fiestas patronales

Magaz de Pisuerga se rinde a San Mamés en sus fiestas patronales

Los actos festivos comenzaron con la procesión y las danzas en honor al santo por las principales calles de la localidad

Luis Antonio Curiel

Luis Antonio Curiel

Palencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:07

Numerosos magaceños se reunieron este jueves para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Mamés. Este mártir natural de Cesárea de Capadocia nació hacia ... el 259, muriendo pocos años después, en el año 275. Al parecer, San Mamés logró amansar a los leones a los que había sido entregado en el circo y, ante este portento, decidieron acabar con su vida clavándole un tridente en el abdomen. Tradicionalmente, es considerado como el protector de las personas con roturas de huesos y de los lactantes.

