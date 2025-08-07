Magaz de Pisuerga se rinde a San Mamés en sus fiestas patronales

Numerosos magaceños se reunieron este jueves para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Mamés. Este mártir natural de Cesárea de Capadocia nació hacia ... el 259, muriendo pocos años después, en el año 275. Al parecer, San Mamés logró amansar a los leones a los que había sido entregado en el circo y, ante este portento, decidieron acabar con su vida clavándole un tridente en el abdomen. Tradicionalmente, es considerado como el protector de las personas con roturas de huesos y de los lactantes.

Los actos festivos comenzaron con la procesión en honor a San Mamés por las principales calles de la localidad. Amenizados al son de dulzaina y tamboril y entre alegres vivas, los magaceños danzaron en honor a su patrono desafiando las altas temperaturas de la mañana. Una costumbre que se incorporó a la fiesta hace más de dos décadas, cuando el párroco de la localidad de entonces, Marcelino Rodríguez, animó a los jóvenes para danzar también a San Mamés, aunque la danza tradicional es en honor a la patrona, la Virgen de Villaverde. Por este motivo, en estas fiestas acude un grupo más reducido de danzantes, con la particularidad de que son solo chicos, costumbre que se mantiene en la actualidad. Ataviados con pantalón azul marino o negro y rayas rojas en los laterales, fajín rojo, camisa blanca, pañuelo rojo en la cabeza y castañuelas, los danzantes dieron color a una vistosa procesión, dirigidos por el birria. La peculiaridad de esta procesión es que la danza es rápida y va muy acompasada en sus movimientos, volviéndose después de cada danza al patrono para ofrecérsela a San Mamés entre animados vivas. El traje del birria es de color blanco con fajín y lazo en la cabeza rojo y porta un rabo de cordero disecado con lazos de colores para dirigir las danzas, que se transmiten de generación en generación.

«La danza es un sentimiento, pones color y das alegría al pueblo, a las fiestas. Es bueno que los más pequeños asuman estas tradiciones para que sigamos transmitiéndolas de generación en generación. Este año el calor ha sido intenso, pero el esfuerzo y la satisfacción de hacer algo por tu pueblo merece la pena», destacaron los danzantes al finalizar la procesión.

Acto seguido, los magaceños celebraron la eucaristía, que estuvo amenizada por el grupo 'Viejo Castillo' de Hornillos de Cerrato. Uno de los momentos más emotivos fue el himno en honor al santo patrono al finalizar la celebración. Al acto religioso acudieron los miembros de la corporación municipal. Durante nueve días, los magaceños han celebrado la novena en honor a San Mamés como preparación para el día grande. «La fiesta de San Mamés es nuestra fiesta pequeña, aunque cada año congrega a más gente y la implicación es mayor. Las fiestas patronales son la esencia de nuestras tradiciones y a la vez un espacio propicio para el encuentro. Continuaremos con nuestro programa de actos hasta el próximo domingo, por lo que animamos a vecinos y visitantes a disfrutar de estos días intensos de convivencia. También agradecemos la colaboración e implicación de peñas, colectivos y vecinos para llevar a cabo todos los actos programados», indicó Patricia Pérez, alcaldesa de la localidad.

Magaz de Pisuerga disfruta durante estos días con la música, la tradicional pancetada, diversos concursos y otros actos festivos que congregan a numerosos vecinos y visitantes. Los magaceños tendrán otra cita festiva dentro de un mes, con sus fiestas patronales en honor a la Virgen de Villaverde.