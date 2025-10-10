Lanzan un micromecenazgo para recuperar los capiteles románicos de Santa María la Real Varias piezas fueron trasladadas en 1871 al Museo Arqueológico Nacional de Madrid cuando el monasterio se encontraba en ruinas y ahora se persigue la creación de diez réplicas

El Norte Palencia Viernes, 10 de octubre 2025, 14:08 Comenta Compartir

La Fundación Santa María la Real, a través de la plataforma de micromecenazgos de Hispania Nostra, ha puesto en marcha una nueva campaña de 'crowdfunding' destinada a la recuperación y restitución simbólica de parte del valioso patrimonio escultórico del Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, uno de los principales exponentes del arte románico en España, con la que pretende recaudar hasta 15.000 euros.

El proyecto 'Bosque Románico. Viaje a través de los capiteles recuperados de Santa María la Real' tiene el objetivo de restaurar la memoria histórica y artística del monasterio, cuyo patrimonio escultórico fue dispersado durante la desamortización del siglo XIX. En 1871, varias piezas, entre ellas capiteles historiados y vegetales, fueron trasladadas al Museo Arqueológico Nacional de Madrid cuando el monasterio se encontraba en ruinas.

Estos capiteles, que originalmente formaban parte del claustro y la iglesia del monasterio, son testigos excepcionales de la historia del arte románico. La campaña busca recuperar diez de estos capiteles mediante réplicas de alta calidad, que serán exhibidas en la Capilla del Cristo, en el corazón del monasterio, como parte de un nuevo montaje expositivo que también integrará otros cuatro capiteles reproducidos en proyectos previos.

Una experiencia cultural inmersiva y única

El proyecto también forma parte de la ampliación del Centro Expositivo ROM, ubicado en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, y ofrece una experiencia turística singular, concebida para emocionar, enseñar y dejar huella en quienes la vivan. Esta propuesta busca sumergir al visitante en una travesía a través del arte románico, ofreciéndole la oportunidad de conocer la historia del monasterio y de cada uno de los capiteles que lo adornan.

A lo largo de la visita, los asistentes podrán descubrir los secretos del oficio de cantero, identificar a los personajes históricos vinculados al arte románico, y entender las creencias y formas de vida que se plasmaron en las esculturas. Además, tendrán la oportunidad de conocer la evolución escultórica del monasterio, comprender la trascendencia del Románico Norte, y disfrutar de leyendas, historias y anécdotas únicas que complementarán esta experiencia única y enriquecedora.

El proyecto Bosque Románico tiene como objetivo consolidar la Montaña Palentina como un destino turístico de referencia en arte románico, tanto a nivel nacional como internacional. Busca integrar los recursos naturales, patrimoniales y sociales de la región en productos turísticos, fortaleciendo la marca 'Románico Norte' como una de las principales referencias culturales de España. A través de este proyecto, se pretende poner en valor la historia y recuperación de los capiteles del monasterio, atrayendo a un público diverso, tanto familiar como escolar, para fomentar el turismo cultural y contribuir al desarrollo rural, promoviendo la valorización del patrimonio como motor de revitalización económica.

Con casi media década de experiencia en la conservación y difusión del patrimonio histórico, Hispania Nostra garantiza que cada aportación se destine a una causa comprometida con la preservación del legado cultural. Para incentivar la participación, entre los colaboradores de la campaña se sortearán 20 caricaturas personalizadas realizadas por José María Pérez 'Peridis'.

Fundada en 1976, Hispania Nostra es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública y representante en España de Europa Nostra. Su misión principal es la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural y natural de España, así como la transmisión de este legado a las generaciones futuras. A través de diversos programas, la asociación promueve la participación ciudadana en la protección y conservación del patrimonio, incluyendo la elaboración de la Lista Roja, que identifica bienes en riesgo de desaparición, y la organización de los Premios Hispania Nostra a las Buenas Prácticas.

Además, Hispania Nostra apoya a las asociaciones locales y profesionales interesadas en la conservación y difusión del Patrimonio en esa idea de sumar y agrupar las fuerzas de la sociedad que son una de nuestras señas de identidad. También desarrolla actividades de sensibilización y formación, publica dos revistas propias y gestiona una plataforma de micromecenazgo para financiar proyectos de conservación y restauración con orientación jurídica y técnica.