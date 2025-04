El juez da la razón al Ayuntamiento frente a la Diputación sobre el parque de bomberos

El juez de lo Contencioso-Administrativo de Palencia ha dictaminado sentencia favorable al Ayuntamiento de Palencia en el juicio para determinar el derecho de superficie ... sobre las instalaciones del parque de bomberos de Palencia.

El Ayuntamiento de Palencia valora de forma positiva la sentencia, entendiendo que «se pone de manifiesto la rotundidad del pronunciamiento judicial».

El fallo recoge que «si bien es verdad que desde 1981 hasta que se construyó el parque de bomberos (1984) podría haberse constituido el derecho de superficie porque era un bien patrimonial, a partir de la construcción, deja de serlo pasando a bien de dominio público y, por tanto, no susceptible de constituir un gravamen al ser inalienable».

El equipo de gobierno, tras la lectura de la sentencia, considera que «si no se constituyó el derecho real fue por la inacción de la propia Diputación Provincial, quien, a pesar de los requerimientos, no supo defender su patrimonio al evidenciar que en esos años el Ayuntamiento no constituyó ese derecho». La alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, asegura que no acaba de entender por qué la presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, acudió a la Junta de Gobierno para tomar la decisión de demandar al Ayuntamiento de Palencia cuando la propia sentencia recoge que la defensa de la Diputación manifestó en el juicio que «la Presidencia de la Diputación no necesita delegación de competencia alguna al ostentarla de motu propio» solo se explica esto, en la intención de esconderse tras un órgano colegiado en una nueva decisión de ir contra el Ayuntamiento del que es concejala.

Por su parte, la Diputación de Palencia recuerda que las obras del Parque de Bomberos fueron financiadas por la institución provincial «íntegramente con un coste de 55 millones de pesetas y sobre el que había un compromiso del Consistorio de constituir un derecho de superficie a favor de la Diputación, que nunca se llevó a cabo». En la valoración de la sentencia, la Diputación explica que su objetivo con la financiación de la construcción del parque de bomberos era «facilitar la prestación conjunta del servicio de prevención y extinción de incendios (provincial y municipal), que ahora ha dejado de realizarse por decisión municipal».

También valora la Diputación tras examinar el fallo que el juez, «tras rechazar las causas de inadmisibilidad opuestas por el Ayuntamiento de Palencia, admite que nada impidió que el Consistorio ejecutara su acuerdo de constituir el derecho de superficie a favor de la Diputación».

No obstante, considera que tras la construcción del edificio destinado a parque de bomberos, la parcela ha adquirido la condición de bien de dominio público, y es la nueva naturaleza de este bien lo que impide, en el momento actual, ordenar ejecutar el acuerdo municipal.

La Diputación de Palencia respeta la decisión del juez titular de lo Contencioso-Administrativo y estudia presentar recurso de apelación ante Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.