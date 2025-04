Juan Pajares y Sara García reinan en la cita Entre Castillos

Las sendas y caminos que unen los castillos de Fuentes de Valdepero y Monzón de Campos se tiñeron este domingo por la mañana de color ... y deporte en la décima edición de la Carrera Entre Castillos, que reunió a más de 200 corredores en una jornada de auténtico ambiente atlético y mucho calor. En esta cita, la prueba comenzó junto al Castillo de Fuentes para terminar en la plaza Mayor de Monzón de Campos, lugar donde se desarrollaron las carreras infantiles a la espera de la llegada de los atletas. Juan Pajares Calvo y Sara García Domingo fueron los grandes protagonistas de la jornada, imponiéndose en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

La prueba arrancó exactamente a las 11:00 horas junto a la fortaleza de Fuentes de Valdepero. Los corredores realizaron los primeros metros de la carrera por las calles de la localidad para dirigirse a los caminos que unen ambos municipios. La lucha por el triunfo en categoría masculina quedó reducida a dos opciones desde prácticamente el ecuador de la carrera. Finalmente, Juan Pajares cruzó la meta instalada en la plaza Mayor de Monzón de Campos con un tiempo de 34:19 segundos, tras completar los diez exigentes kilómetros del recorrido. A escasos segundos, con 34:25, llegó Andrés Acebo Moreno, mientras que el tercer cajón del podio lo ocupó Rodrigo Amores González (34:44).

«Suelo correr en asfalto y he salido un poco a verlas venir. En la zona llana nos hemos ido dos, dándonos relevos y sabía que tenía buen cambio al final. Era mi primera participación en la carrera y me ha gustado mucho, ya que este paraje es precioso para correr. Es un lujo disfrutar de este tipo de carreras», señaló al término de la prueba Juan Pajares.

En categoría femenina, la emoción en la lucha por la victoria brilló por su ausencia, ya que la atleta de Palencia Sara García dominó la prueba con autoridad y sin dar pie a nadie a ganar, firmando una marca de 38:56. Alicia Diago Ortega (39:40) y Lara De Castro Casares (40:58) la acompañaron posteriormente en el podio.

«La carrera la conocía porque había participado en 2023. Sabía que comenzaba subiendo y vengo de correr un trail y una maratón, entonces he salido un poco conservadora. Una vez arriba he apretado un poco más. El día ha acompañado y me ha encantado volver a disfrutar del recorrido», afirmó la ganadora Sara García.

La cita, organizada por el Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia con la colaboración de los Ayuntamientos de Fuentes de Valdepero y Monzón de Campos, volvió a servir como pistoletazo de salida para el calendario de pruebas populares en la provincia de este 2025. Desde primera hora de la mañana, Monzón de Campos se convirtió en el centro neurálgico de la actividad, con las carreras infantiles como grandes protagonistas a la espera de la llegada de los corredores de la prueba adulta.

Como ya es habitual, la organización dispuso de autocares para trasladar a los corredores hasta el punto de salida, al pie del castillo de Fuentes de Valdepero. Además, los participantes contaron con servicios de fisioterapia, guardarropa y avituallamiento, en una jornada donde el tiempo acompañó y permitió disfrutar de las impresionantes vistas de Tierra de Campos.