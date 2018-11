Juan Gascón: «Tenemos que abandonar la Europa de los mercados para crecer en la de las personas» El portavoz municipal de Ganemos y candidato de IU al Parlamento Europeo, Juan Gascón. / Antonio Quintero El portavoz de Ganemos ha sido designado por la dirección federal de IU para ocupar el puesto número 4 en las próximas elecciones europeas JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Lunes, 12 noviembre 2018, 11:34

Llegó al Ayuntamiento prácticamente siendo un desconocido, con una muy escasa trayectoria política. Entró en las listas de Izquierda Unida procedente de los movimientos cristianos de base y no del Partido Comunista, como era lo más habitual hasta ese momento. Ocho años después, Juan Gascón es uno de los principales referentes de la izquierda política palentina, a pesar de sus orígenes aragoneses, aunque también catalanes. Ahora, que había anunciado un paso atrás en la política activa, renunciando a volver a encabezar la lista de Ganemos al Ayuntamiento de Palencia, la organización federal de IU lo ficha para formar parte de la candidatura a las elecciones del Parlamento Europeo, en el puesto número 4, lo que garantiza la elección, siempre que se repitan los resultados de las anteriores votaciones, cuando la formación obtuvo seis representantes. Su puesto definitivo en la lista se conocerá cuando se cierre el proceso de confluencia electoral con Podemos, que también tendrá que aportar sus candidatos.

–A pesar de que usted ya había anunciado que con ocho años como portavoz en el Ayuntamiento había tenido suficiente, Izquierda Unida a nivel nacional decide repescarle para las listas europeas, y eso que no es fácil que se fijen en alguien que procede de una ciudad pequeña como Palencia...

–Yo creo que no había sucedido otras veces. Y, desde luego, no estaba dentro de mis planes. Yo pensaba volver a mis clases, que es donde yo verdaderamente soy feliz. Este curso que he retomado la docencia me siento mucho más a gusto, a pesar de la dificultad de compaginar lo político, que te absorbe tanto tiempo, con un trabajo como la docencia a media jornada, pero la verdad es que esto me ayuda a centrarme más en los problemas concretos de la gente...

–¿Cómo surge la idea de lanzar su candidatura a las europeas?

–Fue en una charla informal cuando me lo plantearon. Yo dije que sí, sin pensar mucho, porque no esperaba que mi candidatura fuera tener posibilidades. Yo no creí que se fueran a fijar en el portavoz de una capital pequeña, de una provincia...

«Sin aspiraciones»

–¿Pero de quién parte?

–Fueron los compañeros de Izquierda Unida de Castilla y León. Se habló y se hizo la propuesta, pero sin ninguna aspiración, ni mucho menos. De hecho, esa posibilidad yo aún la sigo viendo como algo muy lejano, y si se da, en el caso de que se dé, ya veremos cómo vamos a afrontarlo. En principio yo tampoco en el Ayuntamiento pensaba que iba a estar tanto, pero la vida, a veces, te lleva por sitios que no tienes en tus aspiraciones. Yo personalmente nunca me he planteado ser eurodiputado. Me lo plantearon y viendo que era una posibilidad tan remota dije que sí, y, bueno, ahora parece que no lo es tanto. Supongo que una ciudad como Palencia, de una comunidad como Castilla y León, que no como muy fuerte en el ámbito de la izquierda, al final, a nivel estatal, la candidatura ha sonado bien. Esta es la explicación que yo me hago.

–El cuatro de Izquierda Unidas tiene muchas posibilidades de salir si no hay un desplome electoral...

–Bueno, sacamos seis. Cuatro de IU, más uno de Iniciativa y otro de Nova. Sí, es posible.

Política municipal

–Y sería el primer eurodiputado palentino, al menos de adopción...

–No sé si sería el primero. Quizá no haya habido otro de Palencia. Y bueno, yo, a estas alturas, Palencia es el sitio donde más he vivido. Mis hijos son de Palencia y yo me siento muy vinculado a su realidad. Conozco mucho los problemas concretos de la política municipal, que es donde se aterriza muy bien en los problemas de la gente, la despoblación, los jóvenes que se marcha por falta de oportunidades, el envejecimiento. Son circunstancias que en otros niveles no se ven tanto o que no se entienden. Porque los problemas de vivienda en Palencia, seguramente poco tengan que ver con los de Madrid o Barcelona. Y a veces en los partidos se tiende mucho a centralizar el discurso en el ámbito de donde está la sede del partido. Y en este sentido, yo pienso que mi candidatura puede ser positiva para Palencia, ya no solo a nivel personal, sino para poder transmitir de primera mano los problemas de los ciudadanos de Palencia o de Castilla y León.

–Después de ocho años centrado en una política de cercanía como es la municipal, ¿no le da vértigo el salto a Europa, donde se deciden las grandes política supranacionales?

–Bueno, es la opción que se ha valorado. La persona que encabeza la candidatura de Izquierda Unida es Sira Rego, que es teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. Está claro que hay una apuesta de Izquierda Unida por lo concreto, por apostar por personas que están en la construcción de proyectos municipales, como el nuestro de Ganemos, que empezamos hace unos pocos años y que creo que ha sido muy positivo para la ciudad. Y también para el resto del Estado, porque ha sido construir algo que es más grande que IU y que se ha ido consolidando como proyecto político en lo local. De alguna manera, es un reconocimiento a este trabajo. ¿Que es un cambio muy grande? Pues sí. La política municipal es mucho más concreta que la europea, que es mucho más abstracta, aunque la gente no se da cuenta de que esas leyes que se cambian en Europa, luego nos afectan en nuestra casa. Y según nuestra visión, está afectando negativamente a la realidad de Palencia.

–¿Parece claro que su intención es trasladar las inquietudes del ciudadano medio de a pie al Parlamento europeo?

–Ese es el planteamiento. Porque a veces vemos esos proyectos europeos como muy alejados. Y yo creo que para Palencia, tanto la ciudad como la provincia, puede ser positivo que pongamos en el debate europeo esas inquietudes que tenemos y también aquello que nos puede dar relevancia, porque también tenemos muchas cosas positivas. El carácter castellano a veces es demasiado humilde y austero y quizá le cuesta extrapolar esas cosas positivas.

–Desde luego una provincia agraria como Palencia está muy marcada por las decisiones europeas...

–Claro. La Política Agraria Común es evidente. Y creo que se deben ir cambiando las formas de tomar decisiones en la Unión Europea. Hay que apostar por una Europa distinta a la que se está construyendo. La Unión Europea de los mercados está muy bien para los mercados, pero no para la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que recuperar ese proyecto de unidad, de solidaridad entre los distintos países, de acogida. Más que de planteamientos históricos, yo hablaría de planteamientos humanos, incluso más que de los propios planteamientos de la izquierda, que puede tener muchos aspectos de solidaridad o internacionalistas, pero considero que hay cosas más importantes que vienen de la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Países empobrecidos

–Dejar atrás la ideología...

–A veces, debemos superar las ideologías para buscar acuerdos y ver qué modelo construimos, si la Europa fortaleza o la Europa que sea solidaria, que presente un plan para el desarrollo, incluso que deje de explotar a los países empobrecidos.

–No parece fácil desde un grupo minoritario en el Parlamento Europeo como en el que se integran Izquierda Unida o Podemos...

–Es un grupo político en el que ya figuran Izquierda Unida y Podemos, que esta vez iremos juntos, pero donde también hay otras muchas de otros países. Y yo considero muy positivo que haya habido una acumulación de fuerzas. Y también tenemos la visión de que está creciendo, de que la gente tiene una necesidad de construir la Unión Europea de otra forma. Y esa necesidad se puede encauzar hacia la extrema derecha o hacia un ámbito de la izquierda, con un sentimiento de solidaridad, de fraternidad entre los pueblos, de que no haya diferencias, de que haya redistribución de la riqueza. Hay una serie de cambios que nosotros percibimos y que creemos que Europa se pueden encontrar sinergias con otros países. Por eso, algunos de los mensajes que admitimos, obviamente, los grandes poderes económicos los rechazan.