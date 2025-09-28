El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pedro Díez Montes. A. Fernández

Pedro Díez Montes, profesor y autor de una guía sobre este templo de la capital

«La iglesia de San Miguel es un icono palentino»

En el libro desgrana todos los detalles y secretos del elemento arquitectónico más singular de la ciudad junto con la Catedral

Carmen Aguado

Carmen Aguado

Palencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:47

Es uno de los grandes símbolos de Palencia y una de las edificaciones más distintivas de la ciudad. Sin lugar a dudas, la arquitectura de ... la iglesia de San Miguel hace de esta una construcción única y reconocible dentro y fuera de la capital. Y aunque se ha escrito mucho sobre ella a lo largo de los siglos, todavía no contaba con una guía completa.

