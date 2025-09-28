«La iglesia de San Miguel es un icono palentino»

Es uno de los grandes símbolos de Palencia y una de las edificaciones más distintivas de la ciudad. Sin lugar a dudas, la arquitectura de ... la iglesia de San Miguel hace de esta una construcción única y reconocible dentro y fuera de la capital. Y aunque se ha escrito mucho sobre ella a lo largo de los siglos, todavía no contaba con una guía completa.

Esta labor la ha llevado a cabo Pedro Díez Montes (Palencia, 1959), el autor de la 'Guía de la iglesia de San Miguel de Palencia', una obra divulgativa y que pretende acercar la historia de este templo, lo que significa y el peso que ha tenido a lo largo del tiempo. Díez Montes ha sido profesor hasta su jubilación y siempre ha estado vinculado a la docencia, tanto impartiendo clase como en la parte más organizativa. Además de la educación, otra de sus grandes pasiones es la escritura. Prueba de ello son los libros que ya ha escrito antes como '1959', donde relata diferentes sucesos de un año clave en la historia de España.

Ahora, el objetivo del autor era realizar una publicación de fácil acceso, atractiva para el lector y disponible para todos los públicos. En ella, se habla de su majestuoso diseño, en el que destaca la imponente torre que sobresale en el lado sur de la fachada. Pero, además, también se cuenta todo sobre la riqueza cultural que alberga en su interior.

Se construyó entre los siglos XI y XIII, por lo que es un edificio medieval, y, sin embargo, las obras que contiene son posteriores, góticas en su mayoría y barrocas. «La guía se abre con una pequeña introducción sobre Palencia y con una contextualización de lo que significa en la época medieval», señala Pedro Díez.

Precisamente, esta surge cuando se erige un nuevo barrio en la ciudad, San Miguel. Es entonces cuando se inicia su construcción para dar respuesta a un aumento poblacional ya que los palentinos necesitan nuevas zonas en las que habitar y la ciudad se empieza a extender por este lado del territorio urbanístico.

–¿Cómo nace este proyecto?

–La idea era elaborar una guía asequible, con imágenes de color y que fuera un punto de referencia para aquellas personas que quieren conocer sus orígenes, evolución y construcción, además de cómo se anexan las sacristías o algunas capillas. Y, sobre todo, quería explicar y dar a conocer las creaciones con las que cuenta, como son algunos retablos. Por ejemplo, el retablo de la Presentación, de la Salud, de San Antón o el del Cristo de Medinaceli.

–¿De qué forma ha llevado a cabo su elaboración?

–Fundamentalmente, me he basado en un par de documentos que hizo Rafael Martínez, el jefe de Cultura de la Diputación, sobre esta iglesia. Yo lo he ampliado y he dado una labor de archivo. He consultado muchos libros, libros clásicos de arquitectura medieval o francesa, además de archivos como el de la Cofradía del Cristo de Medinaceli. Todo ello lo he volcado en un idioma lo más cercano posible para que la gente lo pudiera entender.

–¿Es la iglesia con la que más se reconocen los palentinos?

–Yo creo que sí. Y, además, tiene una arquitectura singularísima que le da la torre. Comienza en románico y según se va construyendo, se va convirtiendo en gótica, en protogótica. Es decir, no es un gótico absolutamente desarrollado, todavía tiene elementos románicos.

Leyendas «El Cid se casó con doña Jimena en 1074 y la iglesia de San Miguel es de 1195»

–¿Sigue siendo el elemento arquitectónico más especial con el que cuenta la ciudad?

–Yo creo que, junto con la Catedral, sí. El edificio más singular por excelencia es la Catedral, pero la iglesia de San Miguel identifica a la ciudad de alguna forma. Es un icono palentino. Todo el mundo la conoce, la alaba de alguna forma y se quiere entroncar con las leyendas que hay sobre ella.

–¿Son ciertas algunas leyendas que circulan sobre ella?

–La más conocida puede ser la que habla sobre el casamiento de El Cid con Doña Jimena. Se dice que este se produce en 1074 y, desde luego, por la fecha, no pudo ser en esta iglesia porque San Miguel es de 1195. Sería una primitiva porque hubo una anteriormente llamada de San Miguel en un barrio, pero no era esta.