El hospital despide a 28 residentes y recibe a la nueva promoción, con todas las plazas cubiertas

Adrián García González Palencia Jueves, 12 de junio 2025, 07:10

Las trayectorias se cruzan en el Hospital Río Carrión. Mientras 28 residentes culminan su formación sanitaria especializada en Palencia, una nueva promoción de 37 MIR (Médico Interno Residente), EIR (Enfermero Interno Residente) y PIR (Psicólogo Interno Residente) inicia su andadura profesional en la provincia. El salón de actos del complejo asistencial ha acogido el acto oficial de homenaje y despedida a quienes concluyen una etapa clave en su carrera, al tiempo que se daba la bienvenida a los nuevos profesionales que han elegido la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia (GASPA) como destino formativo. Se trata de una nueva promoción que parte con un éxito rotundo al haber conseguido ocupar todas sus plazas.

De los que se marchan, 13 han completado su residencia en diferentes servicios del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, con especialidades que van desde Neumología o Pediatría hasta Psiquiatría, Cirugía o Anestesiología. A ellos se suman otros 10 médicos de Familia que se han formado en centros de salud del entorno y cinco enfermeras especialistas en Salud Mental.

Durante el acto, se destacó no solo la capacitación técnica alcanzada, sino también el vínculo humano que muchos residentes han forjado con la ciudad y sus compañeros. «Al inicio me costó un poco adaptarme, pero luego me he sentido muy cómoda. Es una ciudad pequeña, muy acogedora, y somos una gran familia. Mejor eso que un hospital grande donde solo eres un número», resumía Elisa García, natural de Valladolid y especializada en Medicina de Familia.

Una percepción similar compartida por Carlos García, gijonés de origen y también médico de Familia. «He estado muy contento en Palencia. Los tutores te ayudan siempre que pueden y siempre hay alguien dispuesto a echarte una mano. Aquí aprendes mucho al haber pocos residentes por especialidad. Desde el principio quise venir porque mi pareja ya vivía en la ciudad».

Inés Salazar, neumóloga y también vallisoletana, valoraba la transformación del hospital a lo largo de los últimos años. «Han sido cuatro años estupendos. El servicio ha cambiado mucho porque han llegado adjuntos jóvenes con ganas de investigar. Aquí aprendemos un poco de todo y mi intención, si fuese posible, sería quedarme en Palencia trabajando».

Por su parte, el delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio Mielgo, clausuró el acto con un mensaje de reconocimiento y deseo de permanencia para todos estos jóvenes. «Espero que la mayoría os quedéis. Esta es una ciudad maravillosa y un hospital en el que se hace amistad, además de formación. La medicina es ciencia, pero también arte y humanidad. Nunca olvidéis que el paciente necesita una atención cercana e integral», dijo.

El homenaje también incluyó la intervención de Teodora Teodosieva, médica de Familia, en representación de sus compañeros, así como la participación de los jefes de estudios Andrea Crespo y Luis Jolín y de los responsables de Investigación en Docencia, Luis Cabezudo e Isabel González.

El relevo generacional se hizo palpable con la llegada de los 37 nuevos residentes, que completan todas las plazas ofertadas. De ellos, 22 se incorporan al hospital (15 MIR, 5 EIR y 2 PIR) y otros 15 lo hacen a centros de salud (12 MIR y 3 EIR) -con tan solo tres de ellos naturales de la provincia de Palencia-. Entre los recién llegados, las motivaciones son diversas, pero el carácter acogedor de Palencia ha sido un denominador común. «Contenta de haber conseguido quedarme en casa. Me he formado aquí y apuesto por Palencia porque como en casa, en ningún sitio», destacaba Ana Tamayo, que comienza su residencia en Medicina Familiar y Comunitaria. Marina Sierra, pediatra en formación llegada desde Sevilla, subrayaba la calidad de vida. «Tenía clara la especialidad y Palencia me pareció la mejor opción. Una ciudad pequeña, bien comunicada, donde puedo vivir sola y no necesito coche».

Palencia como destino para el MIR traspasa fronteras. Yleison Rodríguez, de origen cubano y residente en Cigales, se mostró satisfecho con su elección: «El ambiente es muy familiar, me está gustando mucho. La idea por el momento sería intentar quedarme aquí una vez termine el MIR».

El acto sirvió también para recordar el programa autonómico de fidelización que permite ofrecer continuidad laboral a los residentes que finalizan su formación. Este año, la convocatoria en Palencia contempla 41 plazas -24 hospitalarias y 17 en Atención Primaria- como parte del esfuerzo de la Consejería de Sanidad por garantizar la cobertura asistencial y retener talento formado en Castilla y León.

Con esta nueva promoción, la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia alcanza los 115 profesionales en formación sanitaria especializada. 75 en el Río Carrión y el Hospital San Telmo y 40 en centros de salud de toda la provincia.