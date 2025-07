La hija de Rodríguez de la Fuente, pregonera del Cangrejo de Herrera

Herrera de Pisuerga volverá a llenarse de sabor, música, tradiciones y orgullo local del 1 al 3 de agosto con la celebración del 52º Festival ... Nacional de Exaltación del Cangrejo de Río, una de las citas más veteranas y queridas del verano palentino. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, esta edición rendirá homenaje a dos figuras muy ligadas al municipio: José Manuel Fernández, gerente del grupo Saborea, y el cuerpo voluntario de Bomberos de Herrera, que recibirán el Cangrejo de Oro 2025 como reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la localidad.

Manuel Fernández, herrerense de nacimiento y conocido por su vinculación con la hostelería, se une a la lista de ilustres galardonados con el símbolo del festival, una distinción que ya recibió en su día su propio padre. Por su parte, los bomberos voluntarios serán reconocidos en un año marcado por su papel destacado en la extinción del incendio que afectó recientemente al parque municipal.

La fiesta se consolida como un referente en el calendario estival de la provincia. «La presentación de esta fiesta es un clásico para el verano palentino. No se entenderían los festejos de la provincia sin el Cangrejo de Herrera, declarada además fiesta de interés turístico. Una fecha muy especial para los herrerenses, pero que ya pertenece a todos los palentinos», subraya la diputada provincial Carolina Valbuena.

El alcalde de Herrera de Pisuerga, Francisco Javier Fernández, destaca el carácter popular del evento, pero también las novedades que trae esta edición, como la final del V Circuito de Novilladas de Castilla y León y la presencia de la bióloga, autora y divulgadora científica Odile Rodríguez de la Fuente, hija del popular naturalista fallecido en 1980.

El programa festivo en este municipio de Palencia arrancará el viernes por la tarde y continuará con la cena popular a la luz de las velas en la Plaza Mayor, que dará paso al chupinazo oficial y la primera verbena popular. El sábado combinará deporte y tradición con competiciones deportivas por la mañana y la presentación de la Reina y Damas del Festival, que precederá al desfile nocturno de carrozas, fuegos artificiales y otra gran verbena.

Será el domingo 3 de agosto cuando Herrera de Pisuerga viva su día grande. «Hacemos una aproximación de unas 17 carrozas con peñas, charangas y una afluencia de unas 3.000 personas durante el desfile. Las noches de fiesta son todavía más concurridas en cuanto a gente», explica el alcalde. La carroza del cangrejo volverá a recorrer las calles del municipio, acompañada de charangas, gigantes y cabezudos, después del tradicional concurso de cangrejos vivos y condimentados.

Como plato fuerte llegará al mediodía la esperada gran cangrejada herrerense, en el parque municipal. Sobre el producto estrella del festival, el alcalde fue claro. «Hay muchos y sabrosos. Los he probado dos veces y están exquisitos. El guiso es la clave también, porque hace mucho». No obstante, también alertó sobre la desaparición de la especie autóctona. «La situación del cangrejo autóctono es que está prácticamente extinguida. La gente entendida dice que ha visto alguno autóctono, pero prácticamente no quedan al 99%, el americano es muy depredador».

La jornada dominical se completará con un festejo taurino vespertino, otra verbena y el tradicional acto final, la quema de la gran falla del cangrejo, símbolo del cierre festivo que pondrá punto y final a esta quincuagésimo segunda edición del festival herrerense.