Imagen de archivo de dos ambulancias en Urgencias del Río Carrión.
Palencia

Herido el conductor de un camión que volcó en el acceso a una gravera de Dueñas

El varón, de 52 años, quedó atrapado en el interior del vehículo

El Norte

El Norte

Palencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

El conductor de un camión resultó herido este jueves por la mañana tras volcar el camión en una carretera de acceso a la gravera de Camporredondo, en la localidad palentina de Dueñas.

La Sala del 1-1-2 recibió el aviso a las 12:32 horas, que informaba del accidente y de que el conductor, de 52 años, estaba consciente, pero atrapado en el interior del vehículo.

Se dio aviso de la Guardia Civil, Policía Local de Dueñas, a los Bomberos de la Diputación de Palencia y a Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado. Finalmente, el herido fue trasladado en la ambulancia soporte vital básico al Hospital Río Carrión de Palencia.

