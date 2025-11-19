Un conductor con el carné retirado, sin ITV ni seguro y ebrio y drogado se encierra en su vehículo

Ricardo Sánchez Rico Palencia Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:41 Comenta Compartir

Los vecinos de Calzadilla de la Cueza quedaron sorprendidos en la tarde del pasado domingo al observar un nutrido número de vehículos patrulla de la Guardia Civil en esa pedanía de Cervatos de la Cueza. El motivo de la fuerte presencia allí de agentes del instituto armado era un conductor que se había encerrado en la parte posterior del vehículo que conducía, oculto por las lunas traseras tintadas. Sabía lo que le venía encima, una cascada de denuncias, y no quería abrir la puerta a los guardias civiles, que se planteaban romper una de las ventanillas del vehículo para sacarle fuera e identificarle.

Finalmente, reconsideró su encierro y salió tras veinte minutos dentro del vehículo. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Palencia se habían cruzado antes con él en la carretera y, tras introducir la matrícula en la base de datos, ¡bingo!: tenía retirado el carné de conducir por sentencia judicial, la tarjeta de la ITV caducada y el seguro, sin vigor. Rápidamente, dieron vuelta tras los pasos del conductor, de unos 35 años, que se había detenido en Calzadilla de la Cueza esperando despistar a los funcionarios del instituto armado.

No lo logró, y después de conminarle los guardias civiles a que saliera del vehículo y de personarse en Calzadilla de la Cueza varias patrullas más del instituto armado, cedió. El combo de denuncias iba a crecer en número, pues, tras realizarle los test de alcohol y drogas, dio positivo en ambas pruebas. Y mientras, los vecinos de esta pedanía de Cervatos de la Cueza tuvieron un entretenimiento distinto para la tarde del domingo.