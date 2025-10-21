Un herido en una colisión por alcance entre un camión y una furgoneta

El Norte Palencia Martes, 21 de octubre 2025, 16:22 Comenta Compartir

Un hombre de 57 años ha resultado herido en la tarde de este martes en un colisión por alcance entre un camión y una furgoneta en la A-62 a la altura del término municipal de Torquemada.

El siniestro vial se ha producido en torno a las 14:50 horas, cuando el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 de Castilla y León ha recibido aviso de un accidente en el kilómetro 71 en la A-62 en sentido a Burgos, en concreto una colisión por alcance entre dos vehículos, un camión y una furgoneta.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Palencia y a Emergencias-Sacyl, que ha enviado asistencia para un hombre de 57 años con dolor en el pecho.