
Imagen de archivo del Hospital de Palencia. M. Brágimo

Palencia

Tres heridos tras volcar un turismo de madrugada en Grijota

Los ocupantes, dos mujeres de 26 y 38 años y un hombre de 35, fueron trasladados al Complejo Asistencial de la capital palentina

Martes, 21 de octubre 2025, 09:37

Dos mujeres de 26 y 38 años y un hombre de 35 han resultado heridos en la madrugada de este martes tras volcar un turismo en Grijota. El accidente se ha producido a las 3:49 horas en el kilómetro 1 de la P-954, cuando el centro de emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una llamada en la que se informaba de lo sucedido y se requería asistencia para tres personas que estaban heridas, una de ellas además atrapada en el interior del vehículo.

Hasta el lugar se ha trasladado la Guardia Civil de Tráfico de Palencia, los Bomberos de la Diputación, una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario atendió a tres personas, una mujer de 26 años que fue trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial de Palencia y un varón de 35 años y una mujer de 38 que fueron evacuados en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.

