Una goleada para el adiós matemático a la fase de ascenso

El Becerril cayó goleado este jueves en el Mariano Haro ante el Astorga en la antepenúltima jornada de Tercera RFEF. Los de Francis Olea pagaron caro su falta de contundencia en ambas áreas en un partido donde el marcador no reflejó la igualdad vista durante prácticamente todo el encuentro. Dos regalos de los becerrileños en la primera mitad permitieron al Astorga gestionar a placer el partido. La respuesta en la segunda parte fue buena, aunque insuficiente por parte de los de Francis Olea, dejando escapar los tres puntos. Derrota que deja al Becerril matemáticamente sin opciones de alcanzar el 'play-off' a falta de dos jornadas para concluir la competición.

El Astorga entró mejor al encuentro frente a un Becerril más contemplativo. Los visitantes lo intentaron a balón parado antes de incluso haberse cumplido el primer minuto de juego. Falta lateral botada por Ceinos a la que no pudo llegar por muy poco Jesu en zona de remate. La respuesta del Becerril no se hizo esperar. Gran jugada de Pablo por el perfil diestro con un centro potente que no pudo empujar por muy poco David en boca de gol.

Al filo del minuto 20 llegaron dos estocadas para los de Francis Olea. Arranz frenó una excelsa jugada individual de Álvarez, Diego no acertó a despejar y Carlos aprovechó la indecisión para adelantar a los visitantes. En la siguiente llegada del Atlético Astorga, nuevo error defensivo de los locales. Sierra protegió de manera errónea el balón en línea de fondo, recuperó Ribeiro con un toque con destino al área morada y, Carlos libre de marca, aprovechó para batir de nuevo a Sevi.

Los visitantes lograron que no pasara casi nada en las áreas durante el siguiente tramo del choque. Recuperó por momentos la iniciativa el Becerril, sobre todo en los últimos minutos previos al descanso. Amado dejó un gran pase atrás que remató Pablo y sacó de cabeza bajo palos Manso.

El Becerril arrancó mejor la segunda mitad, con más ritmo y asediando incluso por momentos el área del Astorga. En una de las primeras llegadas, Arranz estrelló el balón contra el larguero. El Becerril protestó después una clara mano dentro del área no señalada. Cuando mejor estaban los de Francis Olea, llegó el tercero del Astorga. Latigazo lejano de Aleixo que se coló por toda la escuadra. El Becerril reaccionó de inmediato y apenas dos minutos más tarde recortaba diferencias. Saque de esquina botado por Ismael, dejada de cabeza de Mikel y remate de Amado a la red entrando desde segunda línea.

Ismael estuvo a punto de anotar un gol olímpico, pero los visitantes aprovecharon en el añadido una de sus pocas llegadas para terminar de sentenciar. Manu Martín robó en el centro del campo, vio adelantado a Sevi y dibujó una parábola perfecta para anotar el definitivo 1-4.