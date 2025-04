Tablas en un derbi palentino con poca historia

El Palencia CF y el CD Becerril empataron este sábado en un derbi palentino sin demasiada historia hasta el descanso y que se animó bastante ... durante el segundo tiempo (1-1). El portero local, Unai, realizó paradas de gran mérito ante los intentos del Becerril, bastante superior, de quemar los últimos cartuchos por acceder a los puestos de promoción. El estreno de Roberto García como entrenador palentinista no tuvo la recompensa del triunfo. Mikel adelantó a los visitantes de dudoso penalti, pero el Palencia puso las tablas, a la postre definitivas, poco después.

El encuentro arrancó con dominio del Palencia CF, reanimado por el relevo de la promoción de Roberto García como primer técnico en detrimento del dimitido Javier Álvarez de los Mozos, que llevó la iniciativa del juego en los primeros minutos, pero poco a poco, se fueron igualando las fuerzas y el Becerril se hizo con la posesión. Eso sí, solo hubo una ocasión reseñable de peligro durante el primer tiempo, una jugada del Palencia en la que Muriel se quedó solo ante el portero Tapias, que estuvo muy rápido para despejar el balón a córner. Los sistemas de contención se impusieron durante el primer período.

El Becerril salió a por todas al segundo tiempo. El portero local, Unai, fue determinante ante las acometidas del cuadro becerrileño. El Palencia CF, por su parte. abusó de los balones en largo, pero protagonizó la primera ocasión realmente clara del derbi. Superado el ecuador de la segunda parte, un centro lateral local fue rechazado por la defensa y se estrelló contra el poste de la portería de Tapias. Los pupilos entrenados por Francis Olea tuvieron más ambición y hambre de victoria hasta que, a poco más de un cuarto de hora de la conclusión, llegó el premio a los visitantes tras un penalti dudoso a Mikel, que fue protestado debido a un posible fuera de juego previo. El propio Mikel se encargó de ejecutar y de convertir la pena máxima ante el júbilo de los 300 aficionados desplazados desde Becerril de Campos a la capital.

Sin embargo, el conjunto capitalino no tardó en reaccionar, ya que pocos minutos después, supo aprovechar un despiste defensivo de la zaga visitante en un balón colgado por Haji desde el costado izquierdo que cabeceó el delantero Bueno de forma inapelable dentro del área. O sea, en el primer disparo entre los tres palos, marcaron los locales. Aunque el partido del cuadro morado en ataque no resultó demasiado vistoso, sí tuvo eficacia, y no perdonó cuando tuvo la ocasión de marcar.

El tramo final lo dominó el Becerril con llegadas muy peligrosas. Sin embargo, la ocasión más clara para deshacer las tablas, en el último minuto del tiempo reglamentario, la tuvo el local Fer Bajo mediante un cabezazo que se encontró con una espectacular parada de Tapias. El Palencia estuvo defendiendo a tope durante el tiempo añadido decretado por el colegiado salmantino Íñigo Hernández.

La igualada no dejó satisfecho a ninguno de los protagonistas. El Palencia CF todavía debe certificar la permanencia en Tercera División, mientras que el Becerril se aferra a las matemáticas a falta de cuatro jornadas para seguir peleando por un puesto de promoción de ascenso a Segunda Federación.