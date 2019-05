Ganemos achaca al voto útil en favor del PSOE y a la división de la izquierda el fracaso electoral Los portavoces de Ganemos analizan los resultados. / Marta Moras La plataforma izquierdista ha perdido tres concejales y únicamente conservará un representante JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Martes, 28 mayo 2019, 13:26

La primera valoración de los datos electorales realizada por los dirigentes de la plataforma Ganemos Palencia no puede ser más negativa. Tras el batacazo del domingo, cuando esta formación vio reducida su representación municipal de cuatro concejales a solo uno, los portavoces de la platanforma han reconocido que los resultados son «totalmente insatisfactorios», según señaló Eugenio Benito, quien lamentó que las urnas no hayan reflejado el «buen trabajo realizado por nuestros compañeros en el Ayuntamiento de Palencia durante estos cuatro años».

Benito explicó también que la primera valoración realizada por la comisión directiva de Ganemos coincide en señalar dos causas para explicar el fracaso electoral de la plataforma. Por un lado, la concentración del voto de la izquierda en la candidatura socialista y, por otro, la división generada al no lograrse la confluencia con Podemos, que ha llevado a que las fuerzas más progresistas se presente divididas. «La enorme insatisfacción por cómo se ha gobernado durante estos cuatro años se ha canalizado por la concentración de voto en una sola opción, que ha sido el Partido Socialista», aseguró Benito, quien añadió además que también ha resultado muy perjudicial no haber logrado un entendimiento con Podemos para haber concurrido bajo unas mismas siglas. «Tenemos que lamentar la incapacidad para hacer una sola misma candidatura. Yo no quiero responsabilizar a nadie, pero si hubiésemos ido juntos, ahora tendríamos un concejal más», manifesfó el portavoz de Ganemos, utilizando como base para sus cálculos la suma de votos obtenidos por Ganemos y Podemos. «Tenemos que lograr sumar en el futuro a todos aquellos que quieran un gobierno alternativo para esta ciudad», aseveró.

Por su parte, el hasta ahora concejal y portavoz municipal, Juan Gascón, indicó que esta valoración será revisada en una asamblea popular que se celebrará el martes, a las 19:30 horas, en el Centro Social del barrio del Carmen, en el que todos los palentinos que deseen acudir podrán aportar su interpretación de los resultados, con el fin de buscar las causas y también definir las líneas estratégicas de actuación de la plataforma para los próximos cuatro años.

La comparecencia de los integrantes de Ganemos sirvió también para exponer ante los palentinos los gastos de campaña que se han generado. La concejala electa, Sonia Ordóñez, recalcó el alto nivel de austeridad y señaló que no se ha llegado a los 7.000 euros que tenían presupuestados, indicando que los algo más de 5.000 euros gastados se han destinado fundamentalmente a la contratación de músicos y artistas palentinos que han amenizado sus actos electorales y también a compras realizadas en el pequeño comercio local, además de la propaganda. Sonia Ordóñez indicó que todos los gastos proceden de fondos propios de Ganemos.