El futuro de la moda ante la IA y las nuevas tecnologías

Hablar de diseño de moda en Palencia es hablar de José Martín, el modisto palentino que desde hace una década está asentado en la capital ... tras haber trabajado en diferentes estudios y atelieres y que ahora desarrolla su labor en su ciudad natal, desde donde reivindica siempre que tiene ocasión el papel de la alta costura.

Un diseño de moda que tiene como base un oficio forjado a base de aguja y tela y que hoy, con la irrupción de las nuevas tecnologías y de la Inteligencia Artificial (IA), parece estar cada vez más amenazado. Este ha sido el eje principal de la charla programada por el Ágora Juvenil el pasado viernes en la sede del Ateneo de Palencia y donde José Martín estuvo acompañado por los diseñadores de producto Xavier Giner y Miguel Ángel Mateo.

«Las nuevas tecnologías es algo que me ha atropellado y que no me seduce nada. En mi caso, he tenido que abrir perfiles en redes, aunque por suerte tengo a alguien que controla mucho más que yo lo que hace. Tengo más visibilidad y tanto los medios como mis clientas saben en qué participo o qué actividades realizo», explicaba Martín.

Más allá de eso, Martín defiende la importancia que tiene tener una base en el oficio ya que este y las nuevas tecnologías no son incompatibles, pero nunca pueden ser sustitutivas. «Si no conoces los tejidos y cómo se comportan, un ordenador no te lo dice. La inmediatez es muy atractiva, pero si te centras en ella las carencias son terribles», aclaraba.

En cuanto al desarrollo de su carrera profesional en Palencia, el diseñador incidía en que no hay un camino único y perfecto sino que cada uno debe escoger el suyo dependiendo de sus circunstancias, pero siempre defendiendo el patronaje y la confección, ya que, si no, no se puede llamar diseño de moda. «Un diseñador de moda tiene que dominar al patrón, sobre todo, y los tejidos. Es importante conocer tu oficio bien porque luego las redes son un soporte más», agregaba.

«Todo tiene sus ventajas y desventajas. Tiene sus cosas buenas porque hay menos competencia y si quieres trabajar para ti va a ser siempre más fácil que si lo haces en Madrid. Yo, en el mejor de los casos, por poner un ejemplo, habría estado en el taller de Lorenzo Caprile. No sé si es mejor o peor. El único consejo es trabajar y es muy importante no dejar atrás el oficio que es lo que se está perdiendo», señalaba.

Por su parte, Xavier Giner, diseñador de producto y profesor de la Universidad de Valencia, recordaba cómo esta discusión histórica entre diseño y tecnologías se repite después de que se iniciase en los años 60. «La tecnología vale y es interesante, pero no se puede olvidar la capacidad del saber hacer y de la práctica. El ordenador te permite simular cosas que son irreales», apuntaba.

«La imagen virtual tiene la capacidad de cautivar, pero muchas veces es irreal. El saber hacer es lo que permite no cometer un error a la hora del saber hacer, eso es lento, y el ordenador es lento porque aprender a hacer las cosas te lleva tiempo. Ahora tenemos fascinación por lo virtual y lo instantáneo», señalaba.

«El mundo de la moda tiene un problema que es la articulación entre el saber hacer y la industria textil y en España no se ha encontrado un vínculo. No hay ningún diseñador que trabaje para esa gran industria. Aquí es un problema como se articula el sector de la moda», agregaba.

«El diseño de producto ha cambiado y no es tan fácil responder desde un libro ya que este tiene que ver con objetos de la vida cotidiana, lo demás es ingeniería y hay un proceso para cada objetivo», concluía.

Miguel Ángel Mateo, que fue alumno de Xavier Giner y que se proclamó como vencedor en el concurso para elegir el logo del Ágora Juvenil, sostenía que «es necesario cometer errores y volver a intentarlo. No hay un camino por el que tirar, sobre todo en Castilla y León».

«Estar aquí, en Palencia, te limita mucho el trabajo porque no es el perfil que se busca. En Madrid sí que hay más oferta, pero también es más difícil que te cojan porque hay mucha competencia. Es mejor no dar consejos porque cogerlos para aplicarlos en un camino que no conoces es muy complicado», apuntaba.