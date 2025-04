«Hay una edad de desencanto con la ciudad pero cada vez más jóvenes vuelven»

Hace apenas unos días se ha celebrado el acto fundacional del Ágora Juvenil, la nueva sección que el Ateneo de Palencia ha puesto en marcha ... para dar cabida a todos los jóvenes con distintas inquietudes culturales que quieran formar parte de una organización y así poder dar voz a toda una generación y sus intereses. La asociación juvenil se estrenó en el escenario donde el Ateneo volvió oficialmente a la actividad hace ocho años tras refundarse. La constitución del Ágora Juvenil supone el primer paso de una sección que pretende fomentar la actividad cultural, científica y divulgativa entre los más jóvenes de la ciudad y también de la provincia. Así, se materializa uno de los objetivos prioritarios de la nueva junta directiva presidida por Fernando Martín Aduriz. El Ágora Juvenil, presidido por Ángela Argüeso (a la que acompañan Andrés Díez y Ramón Zumel)cuenta con cerca de medio centenar de miembros con un interés común: conocer y hacer conocer la cultura y la historia de Palencia.

El primer objetivo cuando se planteó esta nueva fundación era poder llegar a los 45 socios, una barrera que ya ha sido superada. Está enfocada a jóvenes de entre 14 y 29 años, siendo los de 18 a 29 los mayoritarios actualmente. Por eso, la nueva junta directiva de la ateneísta Ángela Argüeso (Palencia, 1997) quiere trabajar en la captación de los más pequeños, aquellos que se encuentran en los institutos.

Está previsto que comiencen una ronda de conferencias y charlas por los diferentes centros de la capital para poder acercar esta nueva propuesta cultural a todos ellos, poniendo de manifiesto que en su sede tienen un lugar de encuentro e intercambio de intereses tanto científicos, como literarios o artísticos.

Argüeso, quien lleva un tiempo vinculada al Ateneo de Palencia, es graduada en Psicología por la Universidad de Salamanca y ha desarrollado su trayectoria profesional como psicóloga en diferentes centros asistenciales como San Juan de Dios de Palencia. Actualmente, trabaja con menores tutelados.

–¿Cómo ha surgido su elección como presidenta del Ágora Juvenil?

–Me lo propuso Fernando Martín Aduriz, presidente del Ateneo, y no podía decir que no, así que estoy encantada de encabezar el principio y la fundación de esta asociación.

La nueva asociación «Se trata de una propuesta muy bonita y que no puede dejar indiferente a nadie»

–¿Cómo espera que pueda funcionar?

–Esperemos que vaya muy bien y que contemos con aún más socios de los que ya tenemos, que somos más de 50. El Ágora Juvenil surge de la necesidad que veíamos en el Ateneo de crear un espacio para los jóvenes y acercarnos un poco más a ellos. De otra manera distinta, como necesitan los jóvenes, y que ellos puedan participar de la vida cultural de Palencia.

–¿Cuáles son los objetivos del Ágora Juvenil?

–Queremos que se nos conozca, sobre todo, por la acción cultural y por la participación. Por crear propuestas, actividades y llevarlas a cabo también fuera de la sede del Ateneo y por salir a la provincia, a los pueblos de Palencia y todo lo que pueden ofrecer. Hemos creado la asociación para que los jóvenes con intereses culturales que no tienen conexión entre ellos puedan tener un lugar de encuentro.

Fundamentos «Surge de la necesidad de crear un espacio para los jóvenes y acercarnos un poco más a ellos»

–¿Los jóvenes de Palencia piensan que es una ciudad para los mayores?

–Cada vez hay más gente joven que se queda y otros jóvenes que vuelven después de haber estado un periodo fuera de Palencia. Yo creo que es una ciudad muy bonita para vivir aquí y para desarrollarte tanto profesional como vitalmente. Es verdad que yo creo que hay una etapa de desencanto con Palencia, porque no hay mucha propuesta de actividades culturales o de actividades que les guste hacer a los jóvenes, pero yo creo que cuando has estado fuera y vuelves, ves el encanto que tiene y que otras ciudades más grandes tampoco te ofrecen. Hemos creado la asociación para que haya esa propuesta cultural y esperamos que vaya bien por esa necesidad que pensamos que hay.

–Además de oportunidades laborales para los jóvenes, también es importante que haya una oferta cultural para ellos...

–Es importante que haya esa variedad y que ellos puedan crear esas actividades. Es decir, nosotros lo que queremos es que los socios, que ya están proponiendo, que ellos mismos puedan preguntar ¿esto lo podemos hacer? ¿podemos hacer este taller o esta actividad? Y hasta que no se ofrece un espacio, eso no sucede.

Festival musical

–¿Tienen ya actividades organizadas?

–Tenemos que plantear el calendario, pero lo que ya tenemos cerrado para verano es el 'Ateneo Fest', que está organizado por el Ateneo, pero gran parte de la participación va a ser del Ágora Juvenil. Es un festival musical que se va a hacer en Paredes de Nava y en el que vamos a contar con la participación de grupos muy conocidos como El Naaán o Siloé. Va a estar muy bien ya que es un buen lugar para que los socios se puedan conocer y para que surjan muchas ideas. De igual forma, vamos a poner en marcha el Ciclo de Literatura, que ya lo tenemos planteado y cerrado.

–¿Sienten el apoyo de las administraciones locales?

–Es verdad que para esta fundación hemos invitado a todas las instituciones y algunas han venido y otras no. Es verdad que no nos hemos dado mucho a conocer. Lo que pretendemos es una difusión mucho mayor y yo creo que se van a volcar, pero es verdad que el apoyo que todavía no hay es por desconocimiento porque es una propuesta muy bonita y que no puede dejar indiferente a nadie.